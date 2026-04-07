Einbruch in Sebnitzer Bad: Täter plünderten Tresor
Sebnitz - Keinen schönen Start in die Saison hatte das "Kräutervitalbad" in Sebnitz.
Über Ostern hebelten Einbrecher ein Fenster des Bades in der Hammerstraße auf, drangen in das Gebäude ein.
Dort knackten und plünderten sie den Tresor. Wie viel Geld sie dabei erbeuten konnten, ist noch unklar.
Auch der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Bad wiederum stellte vorübergehend den Betrieb ein. Wann es wieder öffnet, war am Dienstag noch unklar.
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