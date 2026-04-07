Einbruch in Sebnitzer Bad: Täter plünderten Tresor

Sebnitz - Keinen schönen Start in die Saison hatte das "Kräutervitalbad" in Sebnitz.

Im Kräutervitalbad kann vorerst nicht entspannt werden. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Über Ostern hebelten Einbrecher ein Fenster des Bades in der Hammerstraße auf, drangen in das Gebäude ein.

Dort knackten und plünderten sie den Tresor. Wie viel Geld sie dabei erbeuten konnten, ist noch unklar.