Einschränkungen für Autofahrer: Sächsische A14-Brücke wird plattgemacht

Grimma - Die Arbeiten an der Brücke über die A14 zwischen den Grimmaer Ortschaften Grottewitz und Würschwitz gehen in eine neue Phase und die wirken sich in den kommenden Wochen auf den Verkehr auf der sächsischen Autobahn aus.

Die Brücke hat zahlreiche Mängel, die die Sicherheit gefährden könnten. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Wie die Autobahn GmbH des Bundes auf ihrer Webseite mitteilte, beginnen am heutigen Montag die ersten vorbereitenden Arbeiten. Dafür wird bis zum 31. Juli der Standstreifen gesperrt und der Verkehr wird in beiden Richtungen nach links versetzt. Beide Fahrbahnen bleiben zweispurig.

Am 31. Juli um 20 Uhr wird die A14 in diesem Bereich dann für drei Tage voll gesperrt, denn dann werden die wesentlichen Brückenteile abgebrochen.

Außerdem werden die Pfeilerfundamente im Mittelstreifen abgebrochen. Die Arbeiten sollen am 3. August um 5 Uhr morgens abgeschlossen sein und der Verkehr soll wieder fließen.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr ab den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma abgeleitet.

"Damit werden in diesem Zeitraum auch die Auffahrten der Anschlussstellen Mutzschen in Fahrtrichtung Leipzig und Grimma in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert", erklärte Pressesprecherin Julia Grotjahn.