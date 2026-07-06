Einst Sachsens jüngste Bürgermeisterin: Anita Maaß will's noch mal wissen
Lommatzsch - Ende. Zick. Vorbei. Nach 21 Jahren im Amt als Lommatzscher Bürgermeisterin wollte Anita Maaß (49, FDP) ihr Leben neu ausrichten und für den Posten des Stadtoberhauptes nicht wieder kandidieren. Nun tut sie es doch. Bürger und Unternehmer hätten sie darum gebeten.
Dutzende Briefe und Bitten erreichten in den vergangenen Wochen die gestandene Kommunalpolitikerin.
Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile wandten sich in Dankbarkeit an Anita Maaß und bekundeten ihr allerhöchsten Respekt. "Das hat mich sehr berührt", so die Liberale.
Eine Gruppe von lokalen Politikern und Unternehmern verfasste zudem einen offenen Brief und sammelte Unterschriften. 450 Menschen unterstützten die Initiative, die Maaß zur Kandidatur für eine vierte Amtszeit bewegen sollte.
Wer kann da "Nein!" sagen?
Die Frau, die 2005 Sachsens jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin war, konnte es nicht. Ihr Name steht wieder auf dem Wahlzettel am 6. September in Lommatzsch.
Titelfoto: Norbert Neumann