Einst Sachsens jüngste Bürgermeisterin: Anita Maaß will's noch mal wissen

Lommatzsch - Ende. Zick. Vorbei. Nach 21 Jahren im Amt als Lommatzscher Bürgermeisterin wollte Anita Maaß (49, FDP) ihr Leben neu ausrichten und für den Posten des Stadtoberhauptes nicht wieder kandidieren. Nun tut sie es doch. Bürger und Unternehmer hätten sie darum gebeten.

Die Lommatzscher Bürgermeisterin Anita Maaß (49, FDP) hat angekündigt, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren. © Norbert Neumann

Dutzende Briefe und Bitten erreichten in den vergangenen Wochen die gestandene Kommunalpolitikerin.

Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile wandten sich in Dankbarkeit an Anita Maaß und bekundeten ihr allerhöchsten Respekt. "Das hat mich sehr berührt", so die Liberale.

Eine Gruppe von lokalen Politikern und Unternehmern verfasste zudem einen offenen Brief und sammelte Unterschriften. 450 Menschen unterstützten die Initiative, die Maaß zur Kandidatur für eine vierte Amtszeit bewegen sollte.

Wer kann da "Nein!" sagen?