Howgh, er hat gesprochen! Legenden-Lesung mit Gojko Mitic
Pirna - Zwei Legenden in einer Lesung: DEFA-"Chefindianer" Gojko Mitic (86) und "Polizeiruf 110"-Erfinder Eberhard Görner (81) gaben sich bei der Mondscheinlesung der Stadtbibliothek Pirna (Zollhof) die Ehre.
Über 150 Fans kamen zum Lese-Gespräch - wegen Regens musste Görners historischer Roman "In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg - der Vater des amerikanischen Luthertums" in der Klosterkirche vorgestellt werden.
Mitic lieh dabei dem Stamm der Delawaren seine Stimme.
Die nächsten Legenden stehen schon in den Startlöchern: Am 17. Juli sind Ex-Dynamo-Kicker Ralf Minge (65) und Sportjournalist Uwe Karte (60) im Zollhof zu Gast.
Ihre Themen: die zurückliegende Zweitliga-Saison der Schwarz-Gelben und das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM - Gesprächsstoff für 90 Minuten, Verlängerung nicht ausgeschlossen.
Tickets (20 Euro): pirna.de/tickets.
Titelfoto: Foto Koch