Howgh, er hat gesprochen! Legenden-Lesung mit Gojko Mitic

Pirna - Zwei Legenden in einer Lesung: DEFA-"Chefindianer" Gojko Mitic (86) und "Polizeiruf 110"-Erfinder Eberhard Görner (81) gaben sich bei der Mondscheinlesung der Stadtbibliothek Pirna (Zollhof) die Ehre.

Eberhard Görner (81, l.) und Gojko Mitić (86) auf dem Weg zur Mondscheinlesung. © Foto Koch

Über 150 Fans kamen zum Lese-Gespräch - wegen Regens musste Görners historischer Roman "In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg - der Vater des amerikanischen Luthertums" in der Klosterkirche vorgestellt werden.

Mitic lieh dabei dem Stamm der Delawaren seine Stimme.

Die nächsten Legenden stehen schon in den Startlöchern: Am 17. Juli sind Ex-Dynamo-Kicker Ralf Minge (65) und Sportjournalist Uwe Karte (60) im Zollhof zu Gast.