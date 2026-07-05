Howgh, er hat gesprochen! Legenden-Lesung mit Gojko Mitic

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DEFA-"Chefindianer" Gojko Mitic und "Polizeiruf 110"-Erfinder Eberhard Görner gaben sich bei der Mondscheinlesung der Stadtbibliothek Pirna (Zollhof) die Ehre.

Von Katrin Koch

Pirna - Zwei Legenden in einer Lesung: DEFA-"Chefindianer" Gojko Mitic (86) und "Polizeiruf 110"-Erfinder Eberhard Görner (81) gaben sich bei der Mondscheinlesung der Stadtbibliothek Pirna (Zollhof) die Ehre.

Eberhard Görner (81, l.) und Gojko Mitić (86) auf dem Weg zur Mondscheinlesung.
Eberhard Görner (81, l.) und Gojko Mitić (86) auf dem Weg zur Mondscheinlesung.  © Foto Koch

Über 150 Fans kamen zum Lese-Gespräch - wegen Regens musste Görners historischer Roman "In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg - der Vater des amerikanischen Luthertums" in der Klosterkirche vorgestellt werden.

Mitic lieh dabei dem Stamm der Delawaren seine Stimme.

Die nächsten Legenden stehen schon in den Startlöchern: Am 17. Juli sind Ex-Dynamo-Kicker Ralf Minge (65) und Sportjournalist Uwe Karte (60) im Zollhof zu Gast.

Ihre Themen: die zurückliegende Zweitliga-Saison der Schwarz-Gelben und das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM - Gesprächsstoff für 90 Minuten, Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Tickets (20 Euro): pirna.de/tickets.

Titelfoto: Foto Koch

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