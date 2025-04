Elf Fragen zu Sachsens Schlössern, Burgen und Gärten: Was verbirgt sich in diesen Gemäuern?

Sachsen - Fast 2,1 Millionen Interessierte besuchten im vergangenen Jahr allein die 37 im Verbund der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten zusammengeschlossenen Herrschaftssitze. Am beliebtesten waren dabei Schloss und Park Pillnitz mit knapp 407.000 Gästen, gefolgt vom Schloss Moritzburg mit 278.000 Besuchern. Wie gut kennt Ihr Euch eigentlich im Schlösserland Sachsen aus? Wir wollen wissen: Was befindet sich in den Schlössern, Burgen und Parks des Freistaates? Testet Euer Wissen mit unserem Quiz und gewinnt einen Schlüssel für 37 Burgen und Schlösser!

In diesem Schloss steht alles kopf. Weil es auf den Mauern einer ehemaligen Burganlage errichtet wurde, befindet sich der Keller im Obergeschoss. Die Pferdeställe liegen sogar hoch oben in der fünften Etage. Es handelt sich um ...

In welchem Schlosspark befindet sich ein verschiebbares Gewächshaus für eine fast 250 Jahre alte und damit die älteste Kamelie nördlich der Alpen? Jedes Jahr lockt sie mit bis zu 35.000 Blüten Tausende Besucher an.

Ihr wollt Sachsens Schlösser, Burgen und Parks noch besser kennenlernen? Dafür habt Ihr mit der "schlösserlandKARTE" - der Jahreskarte vom Schlosserland Sachsen - Gelegenheit, die wir einmal unter den richtigen Quiz-Einsendern verlosen.

Damit könnt Ihr ab dem ersten Besuch ein Jahr lang kostenlos alle insgesamt 37 Schlösser, Burgen und Gärten vom Schlösserland Sachsen besuchen - von A bis Z, von Altzella bis Zwinger. Eine Übersicht und Tickets-Onlinebestellungen gibt’s hier: www.schloesserland-sachsen.de

So kommt Ihr in die Verlosung: Tragt die elf Lösungsbuchstaben (stehen vor der richtigen Antwort) der Reihe nach zusammen. Habt Ihr alles richtig beantwortet, erhaltet Ihr das Lösungswort.

