Ende Juni ist es so weit: Kanäle öffnen im Lausitzer Seenland
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Hoyerswerda - Das Bergbauunternehmen LMBV eröffnet Ende des Monats einen Verbund von fünf Bergbaufolgeseen, die sich über die sächsische Landesgrenze bis nach Brandenburg erstrecken.
Der Großräschener, der Geierswalder, der Partwitzer See sowie der Sedlitzer und der bereits seit über 50 Jahren existierende Senftenberger See sind über Kanäle miteinander verbunden.
Neu seien dabei der Sornoer und der Ilse-Kanal, teilte die LMBV mit.
An den Eröffnungsfeierlichkeiten am 29. Juni nehmen auch die Ministerpräsidenten der beiden Bundesländer, Michael Kretschmer (51, CDU) für Sachsen und Dietmar Woidke (64, SPD) für Brandenburg, teil.
Titelfoto: Steffen Rasche/LMBV