Ende Juni ist es so weit: Kanäle öffnen im Lausitzer Seenland

Hoyerswerda - Das Bergbauunternehmen LMBV eröffnet Ende des Monats einen Verbund von fünf Bergbaufolgeseen, die sich über die sächsische Landesgrenze bis nach Brandenburg erstrecken.

Die fünf neuen Tagebauseen in der Lausitz aus der Luft, die alle untereinander verbunden sind. Ab Ende Juni können sie von Skippern und Paddlern genutzt werden. © Steffen Rasche/LMBV

Der Großräschener, der Geierswalder, der Partwitzer See sowie der Sedlitzer und der bereits seit über 50 Jahren existierende Senftenberger See sind über Kanäle miteinander verbunden.

Neu seien dabei der Sornoer und der Ilse-Kanal, teilte die LMBV mit.