Bauarbeiten starten: So kam es zum Annaberger Loch
Annaberg-Buchholz - Ein Tagesbruch sorgte am Dienstag in Annaberg-Buchholz für Aufregung. Nun steht fest, wie es mit dem Loch in der Bärensteiner Straße weitergeht: Am Montag sollen die Bauarbeiten zur Verfüllung starten, so das Sächsische Oberbergamt.
Bis dahin wird die Unglücksstelle gesichert und für die Bauarbeiten vorbereitet. Die Verfüllung übernimmt laut MDR eine Spezialfirma aus Freiberg.
Für Autofahrer bedeutet das weiterhin Einschränkungen. Die Bärensteiner Straße bleibt zwischen dem Beruflichen Schulzentrum und der reifra Kunststofftechnik gesperrt.
Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die B101 und den Ortsteil Cunersdorf umgeleitet. Auch der Regionalverkehr Erzgebirge hat einen Ersatzverkehr eingerichtet.
Experten verschafften sich am Mittwoch gemeinsam mit Vertretern des Oberbergamtes einen Überblick über die Schadensstelle.
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In den kommenden Tagen soll der Tagesbruch gründlich untersucht werden.
Das Loch war entstanden, nachdem ein Teil der Bärensteiner Straße plötzlich abgesackt war. Ursache ist ein alter Bergbaustollen, der unter der Fahrbahn verläuft. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Auch Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden.
Titelfoto: Montage: André März, Holm Helis