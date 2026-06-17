Bauarbeiten starten: So kam es zum Annaberger Loch

Annaberg-Buchholz - Ein Tagesbruch sorgte am Dienstag in Annaberg-Buchholz für Aufregung. Nun steht fest, wie es mit dem Loch in der Bärensteiner Straße weitergeht: Am Montag sollen die Bauarbeiten zur Verfüllung starten, so das Sächsische Oberbergamt.

Am Dienstag tat sich das Loch auf der Bärensteiner Straße in Annaberg-Buchholz auf. © André März

Bis dahin wird die Unglücksstelle gesichert und für die Bauarbeiten vorbereitet. Die Verfüllung übernimmt laut MDR eine Spezialfirma aus Freiberg.

Für Autofahrer bedeutet das weiterhin Einschränkungen. Die Bärensteiner Straße bleibt zwischen dem Beruflichen Schulzentrum und der reifra Kunststofftechnik gesperrt.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die B101 und den Ortsteil Cunersdorf umgeleitet. Auch der Regionalverkehr Erzgebirge hat einen Ersatzverkehr eingerichtet.

Experten verschafften sich am Mittwoch gemeinsam mit Vertretern des Oberbergamtes einen Überblick über die Schadensstelle.