Das wohl letzte große Trabi-Rätsel: Trabant-Neuwagen in Sachsen aufgetaucht
Von Lutz Brose
Brandis - Wer meint, dass über den Volkswagen der DDR, den Trabant 601, bereits alles gesagt sei, liegt falsch. Das Kultauto mit der Typenbezeichnung P 601 wurde von 1964 bis 1990 bei Sachsenring Automobile in Zwickau gefertigt. Insgesamt entstanden 2.818.547 Fahrzeuge.
Eines davon ist nun als "Neuwagen" bei den Experten von "Genex" in Brandis bei Leipzig aufgetaucht.
"Genex" besitzt eine außergewöhnliche Sammlung historischer Fahrzeuge, darunter Erich Honeckers Citroën, Katharina Witts Golf und viele weitere Raritäten.
Doch selbst Firmengründer Gerrit Grummenerl steht vor einem Rätsel. Dessen Frau Nicole Quade hatte über eine Anzeige einen Trabant 601 de Luxe erworben: Baujahr 1985, nur 21 Kilometer auf dem Tacho, jedoch ohne Fahrgestellnummer.
Dieses besondere Fahrzeug wurde offenbar im Juli 1990 von einem Künstler mit den Initialen M. F. Otto liebevoll bemalt.
Laut Vorbesitzer stand das Auto bis 1991 im Werk in Zwickau. Anschließend wurde es eingelagert und nun zum Verkauf angeboten.
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Das Rätsel um den besonderen Trabi soll gelöst werden
Im Motorraum fehlen der Tank und einige kleinere Bauteile. Ob diese Teile jemals tatsächlich verbaut waren, bleibt ungewiss.
Ebenso die Zukunft des "Neuwagens". Ein Trabant 601 ohne Papiere und ohne Fahrgestellnummer (FIN) dürfte in Deutschland kaum zulassungsfähig sein, beziehungsweise ist es ein äußerst aufwendiges Unterfangen, ihn legal auf die Straße zu bringen.
Für den Moment gilt es jedoch, erst einmal die Vergangenheit dieses Fahrzeugs zu klären.
Wer dazu beitragen möchte, kann sich per E-Mail unter [email protected] an die neue Eigentümerin wenden.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose