Sprit-Irrsinn an der sächsischen Grenze: Auf 1600 Metern 30 Euro sparen

Klingenthal/Kraslice - Die neue alte Spritpreis-Schweinerei zementiert sich hier im Vogtland : Keine zwei Kilometer liegen zwischen den Tankstellen auf deutscher und tschechischer Seite. Doch zwischen ihnen liegt fast ein ganzer Euro Unterschied!

Der traut seinen Augen kaum: Der Sprit zurück über der 2-Euro-Marke. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Schmerzverzerrte Gesichter an den Zapfsäulen der Republik: Seit der sogenannte Tankrabatt am Dienstag auslief, schossen die Preise für Diesel und Co. rasch zurück über die Zwei-Euro-Marke.

Bei einer Messung kam der ADAC auf plus 20,4 Cent bei Diesel und plus 18,2 Cent bei Super E10 in nur einer halben Stunde. Im Wochenvergleich von Donnerstag auf Donnerstag immerhin noch plus 12,8 und 10,6 Cent pro Liter. Mitten in der Urlaubszeit!

Ein Ende: nicht in Sicht. Der Krieg im ölreichen Iran geht trotz Waffenruhe weiter. Und der in der Ukraine will nicht enden.

Immerhin: Laut "Rheinischer Post" hat der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates am Freitag den Weg freigemacht für staatlich bestimmte Preisobergrenzen. Damit soll die Abzocke durch die Ölkonzerne endet. Doch ob und wann das kommt, bleibt ungewiss.