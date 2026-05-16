Er zapft und zapft und zapft: Sachsens ältester Wirt hält im "Bunker" die Stellung

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Der älteste Wirt Sachsens denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Von Jakob Anders

Görlitz - Manni kann’s nicht lassen: Die Stammkundschaft ist längst gewonnen, der Kredit abbezahlt und die Kinder haben inzwischen den "Mäusebunker" in Reichenbach bei Görlitz übernommen. Dennoch steht der 90-Jährige noch immer täglich am Zapfhahn und gilt damit als ältester Wirt Sachsens.

90 Jahre alt und kein bisschen müde: Manfred Lehmann beim Bierzapfen am Tresen.
90 Jahre alt und kein bisschen müde: Manfred Lehmann beim Bierzapfen am Tresen.  © Steffen Füssel

Mit strahlendem Lächeln und ausgebreiteten Armen empfängt Manfred Lehmann seine Gäste in der rustikalen Gaststube. Elegant in Schwarz und Weiß gekleidet, sagt er stolz: "Das ist mein Lebenswerk, früher sah man hier noch die Mäuse umherlaufen."

Ehefrau Brigitte (86) ergänzt mit einem schelmischen Lächeln: "450.000 Mark Kredit aufnehmen, ein Leben lang durcharbeiten und dann kriegt man das auch hin mit dem Lebenswerk, nicht wahr?" Seit 53 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Der Kredit wurde 2025 abbezahlt.

Nach einer Lehre zum Maschinisten und 35 Jahren handwerklicher Arbeit stand irgendwann die Reichenbacher Kneipe, einst ein Gerichtskretscham, leer. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister kauften die Lehmanns die Wirtschaft und sanierten sie von Grund auf.

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"Am Anfang haben wir viele Hochzeiten veranstaltet, Stammkunden gewonnen, und dann wurde die Arbeit plötzlich zu viel", erinnert sich Manni an die ersten Jahre.

Seit 53 Jahren ein Traumpaar. Brigitte und Manfred Lehmann vor ihrem Lebenswerk, dem "Mäusebunker".
Seit 53 Jahren ein Traumpaar. Brigitte und Manfred Lehmann vor ihrem Lebenswerk, dem "Mäusebunker".  © Steffen Füssel
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Als alles begann: "Manni" Anfang der 90er in seinem frisch eröffneten "Mäusebunker" in Reichenbach.
Als alles begann: "Manni" Anfang der 90er in seinem frisch eröffneten "Mäusebunker" in Reichenbach.  © Steffen Füssel

"Mäusebunker" in Görlitz: Diese Promis sind hier bereits eingekehrt

46 Plätze im Kleinen und über 70 im großen Raum bieten genug Platz für Vereinsabende oder große Hochzeitsfeiern.
46 Plätze im Kleinen und über 70 im großen Raum bieten genug Platz für Vereinsabende oder große Hochzeitsfeiern.  © Steffen Füssel

Tochter Jana Strahl (54), die Anfang der 90er-Jahre noch Lehramt studierte, schlug schließlich einen anderen Weg ein, absolvierte eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und stieg mit in den Familienbetrieb ein.

"Und einen richtigen Mann dazu hat sie auch gefunden", fügt Brigitte Lehmann lachend hinzu. Gemeint ist Andy Strahl (59), der heute ebenfalls die Geschicke des "Mäusebunkers" mitlenkt.

Längst zählen Schützen-, Aquarianer-, Angler- und Bowlingvereine zu den Stammgästen. Mehr als 100 Hochzeiten wurden gefeiert.

Lust zu verweilen, das empfindet man mit dem ersten Schritt in die rustikal gehaltene Gastwirtschaft.
Lust zu verweilen, das empfindet man mit dem ersten Schritt in die rustikal gehaltene Gastwirtschaft.  © Steffen Füssel
Hunderte von Mäusen zieren den "Mäusebunker", allesamt von Gästen als Geschenk mitgebracht.
Hunderte von Mäusen zieren den "Mäusebunker", allesamt von Gästen als Geschenk mitgebracht.  © Steffen Füssel

Auch prominente Gäste wie der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt (81, CDU) oder der heutige Michael Kretschmer (51, CDU), der in seiner Kindheit in der Nähe wohnte, kehrten im "Mäusebunker" ein.

Auch nach Jahrzehnten harter Arbeit und inzwischen 90 Lebensjahren hat Manfred Lehmann die Lust an seinem Beruf nicht verloren: "Ich werde diesen renommierten Posten nicht einfach so verlassen ..."

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel

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