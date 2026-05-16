Er zapft und zapft und zapft: Sachsens ältester Wirt hält im "Bunker" die Stellung

Görlitz - Manni kann’s nicht lassen: Die Stammkundschaft ist längst gewonnen, der Kredit abbezahlt und die Kinder haben inzwischen den "Mäusebunker" in Reichenbach bei Görlitz übernommen. Dennoch steht der 90-Jährige noch immer täglich am Zapfhahn und gilt damit als ältester Wirt Sachsens .

90 Jahre alt und kein bisschen müde: Manfred Lehmann beim Bierzapfen am Tresen. © Steffen Füssel

Mit strahlendem Lächeln und ausgebreiteten Armen empfängt Manfred Lehmann seine Gäste in der rustikalen Gaststube. Elegant in Schwarz und Weiß gekleidet, sagt er stolz: "Das ist mein Lebenswerk, früher sah man hier noch die Mäuse umherlaufen."

Ehefrau Brigitte (86) ergänzt mit einem schelmischen Lächeln: "450.000 Mark Kredit aufnehmen, ein Leben lang durcharbeiten und dann kriegt man das auch hin mit dem Lebenswerk, nicht wahr?" Seit 53 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Der Kredit wurde 2025 abbezahlt.

Nach einer Lehre zum Maschinisten und 35 Jahren handwerklicher Arbeit stand irgendwann die Reichenbacher Kneipe, einst ein Gerichtskretscham, leer. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister kauften die Lehmanns die Wirtschaft und sanierten sie von Grund auf.

"Am Anfang haben wir viele Hochzeiten veranstaltet, Stammkunden gewonnen, und dann wurde die Arbeit plötzlich zu viel", erinnert sich Manni an die ersten Jahre.