Er zapft und zapft und zapft: Sachsens ältester Wirt hält im "Bunker" die Stellung
Görlitz - Manni kann’s nicht lassen: Die Stammkundschaft ist längst gewonnen, der Kredit abbezahlt und die Kinder haben inzwischen den "Mäusebunker" in Reichenbach bei Görlitz übernommen. Dennoch steht der 90-Jährige noch immer täglich am Zapfhahn und gilt damit als ältester Wirt Sachsens.
Mit strahlendem Lächeln und ausgebreiteten Armen empfängt Manfred Lehmann seine Gäste in der rustikalen Gaststube. Elegant in Schwarz und Weiß gekleidet, sagt er stolz: "Das ist mein Lebenswerk, früher sah man hier noch die Mäuse umherlaufen."
Ehefrau Brigitte (86) ergänzt mit einem schelmischen Lächeln: "450.000 Mark Kredit aufnehmen, ein Leben lang durcharbeiten und dann kriegt man das auch hin mit dem Lebenswerk, nicht wahr?" Seit 53 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Der Kredit wurde 2025 abbezahlt.
Nach einer Lehre zum Maschinisten und 35 Jahren handwerklicher Arbeit stand irgendwann die Reichenbacher Kneipe, einst ein Gerichtskretscham, leer. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister kauften die Lehmanns die Wirtschaft und sanierten sie von Grund auf.
"Am Anfang haben wir viele Hochzeiten veranstaltet, Stammkunden gewonnen, und dann wurde die Arbeit plötzlich zu viel", erinnert sich Manni an die ersten Jahre.
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Tochter Jana Strahl (54), die Anfang der 90er-Jahre noch Lehramt studierte, schlug schließlich einen anderen Weg ein, absolvierte eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und stieg mit in den Familienbetrieb ein.
"Und einen richtigen Mann dazu hat sie auch gefunden", fügt Brigitte Lehmann lachend hinzu. Gemeint ist Andy Strahl (59), der heute ebenfalls die Geschicke des "Mäusebunkers" mitlenkt.
Längst zählen Schützen-, Aquarianer-, Angler- und Bowlingvereine zu den Stammgästen. Mehr als 100 Hochzeiten wurden gefeiert.
Auch prominente Gäste wie der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt (81, CDU) oder der heutige Michael Kretschmer (51, CDU), der in seiner Kindheit in der Nähe wohnte, kehrten im "Mäusebunker" ein.
Auch nach Jahrzehnten harter Arbeit und inzwischen 90 Lebensjahren hat Manfred Lehmann die Lust an seinem Beruf nicht verloren: "Ich werde diesen renommierten Posten nicht einfach so verlassen ..."
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel