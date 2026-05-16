Ostdeutschland klar benachteiligt? Wut über neues Energie-Gesetz

Boxberg/Berlin - An der deutschen Energiepolitik scheiden sich die Geister. Auch für den aktuell in Berlin beschlossenen Gesetzentwurf zur Sicherung der Stromversorgung und zur Bereitstellung von Kapazitäten (StromVKG, vormals "Kraftwerksstrategie") hagelt es Kritik - vor allem aus der Lausitz, wo seit Jahrzehnten Braunkohle abgebaut und verstromt wird.

Boxbergs Bürgermeister Hendryk Balko (38, parteilos) fordert einen Transformationsbonus für die Kraftwerksstandorte in der Lausitz. © Petra Hornig

"Unsere Region verfügt über herausragende Voraussetzungen für die zukünftige Energieversorgung. Das StromVKG greift diese strukturellen Vorteile bislang nicht ausreichend auf", sagt Boxbergs Bürgermeister Hendryk Balko (38, parteilos) diplomatisch. Er findet, dass der Entwurf Ostdeutschland klar benachteiligt.

Balko kämpft dafür, dass die Lausitz im Zuge des Kohleausstiegs eine zentrale Transformationsregion der Energiewirtschaft wird.

Diese Idee unterstützt der Betriebsratsvorsitzende des Kraftwerkes Boxberg, Martin Schautschick (39). Er beklagt, dass Zusagen des geltenden Koalitionsvertrages nicht eingehalten werden.

"Die eingeschlagenen Wege sind nicht zielführend für die Energiewende und den Strukturwandel. Der Gesetzentwurf bevorteilt nicht nur den Süden, er schließt zukünftig die Braunkohle aus dem Markt aus, vor ihrem festgeschriebenen Ende", so Schautschick.