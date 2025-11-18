Ein Jahr nach Eröffnung: Großer Andrang wegen dieser Radstrecke durch Sachsen
Bautzen - Die erste vollständige Saison der Gravelbike-Strecke "RockHead" ist nach Ansicht der Marketinggesellschaft Oberlausitz (MGO) ein Erfolg. Die Resonanz habe alle Erwartungen übertroffen, teilte die Gesellschaft mit.
Demnach verzeichnete das Portal Outdooractive mehr als 10.000 Downloads der Strecken-Daten. Dazu kommen 42.000 Website-Besuche und 112.000 Seitenaufrufe sowie zufriedene Gastgeber.
"Unser Fahrradraum war in diesem Sommer gut gefüllt. Viele Gäste sind gezielt wegen des RockHead zu uns gekommen", berichtet Franziska Franke vom "Das Sigl’s" in Bad Schandau.
Die Strecke für geländegängige Räder wurde im September 2024 eröffnet. Sie verbindet auf 320 Kilometern die Oberlausitz mit der Sächsischen Schweiz.
2026 werde es darum gehe, das Angebot weiter auszubauen, sagte MGO-Projektleiter Oliver Herberg. "So wird der RockHead nicht nur zur Strecke, sondern zur Marke, die für modernen, nachhaltigen Aktivurlaub in Sachsen steht."
Titelfoto: Bildmontage: PR/Philipp Herfort