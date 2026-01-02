Deutlich spürbar! Wieder Erdbeben im Vogtland
Vogtland - Mehrere spürbare Erdbeben im Vogtland!
Am Donnerstagabend bebte erneut die Erde, das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit. Bestätigt wurden nach erster Auswertung fünf deutlich spürbare Beben.
"Die beiden stärksten registrierten Erdstöße ereigneten sich am 1. Januar 2026 um 18.04 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einer Magnitude von 3,2 auf der Richterskala und um 17.38 Uhr mit einer Magnitude von 3,1", heißt es weiter. Zuletzt wurde die Magnitude 3,2 im Jahr 2018 überschritten.
Es gab noch drei weitere Beben, die Magnituden von 2,3, 2,4 und 2,7 auf der Richterskala erreichten. In einer Tiefe von etwa 7,5 Kilometern lag der Herd für die Beben.
Region Vogtland/Nordwestböhmen bekannt für Schwarmbeben
Seit 20. November ist der Erdbebenschwarm nahe Luby (Tschechische Republik) aktiv.
Schäden sind bei der Stärke dieser Beben nicht zu erwarten, sie werden aber von Menschen wahrgenommen.
Stationen für die Erdbebenüberwachung befinden sich im Vogtland, dem Westerzgebirge, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Die Region Vogtland/Nordwestböhmen ist bekannt für diese Schwarmbeben. In dichter zeitlicher Reihenfolge treten dabei viele Erdbeben im gleichen Herdgebiet auf.
Zuletzt kam es immer wieder zu spürbaren Erdbeben im Vogtland.
