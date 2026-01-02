Deutlich spürbar! Wieder Erdbeben im Vogtland

Am Donnerstag gab es im Vogtland erneut spürbare Beben. (Symbolbild) © 123rf/vchalup

Am Donnerstagabend bebte erneut die Erde, das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit. Bestätigt wurden nach erster Auswertung fünf deutlich spürbare Beben.

"Die beiden stärksten registrierten Erdstöße ereigneten sich am 1. Januar 2026 um 18.04 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einer Magnitude von 3,2 auf der Richterskala und um 17.38 Uhr mit einer Magnitude von 3,1", heißt es weiter. Zuletzt wurde die Magnitude 3,2 im Jahr 2018 überschritten.

Es gab noch drei weitere Beben, die Magnituden von 2,3, 2,4 und 2,7 auf der Richterskala erreichten. In einer Tiefe von etwa 7,5 Kilometern lag der Herd für die Beben.