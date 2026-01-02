Riesen-Schnee-Penis erregt das Erzgebirge: Kaltes Kunstwerk aufgetaucht
Drebach - Er erregt auf jeden Fall Aufsehen: In der Gemeinde Drebach (Erzgebirge) errichteten Unbekannte einen riesigen Schnee-Penis.
Die eisige Skulptur erhebt sich an der S228 am Abzweig nach Grießbach.
Dort führt die Straße "Burgblick" in den Drebacher Ortsteil. Von Burg jedoch keine Spur - der Blick fällt aktuell auf das etwa drei Meter hohe Prachtstück.
Als TAG24 die Gemeinde wegen des Schnee-Penis kontaktiert, zeigt sich eine Vertreterin überrascht: "Mir ist nichts aufgefallen, als ich auf Arbeit gefahren bin."
Die Frau am Telefon kann über den Lümmel lachen: "Sicherlich war es auch die Intention der Bildhauer, dass man darüber schmunzelt."
Für Drebach ist es nicht das erste Mal: Bereits vor ein paar Jahren gab es einen Schnee-Penis an der Straße zwischen der Gemeinde und Ehrenfriedersdorf, erinnert sie sich. Wie die Gemeinde den aktuellen Schnee-Penis nun anpackt, ist noch unklar. Insofern er nicht plattgemacht wird, bleibt er wohl weiter standhaft. Denn auch in den nächsten Tagen liegen die Temperaturen weiterhin unter 0 Grad.
Übrigens: "Eine Straftat ist das nicht", sagt Polizei Chemnitz zum Penis-Bau. Bei Beschwerden würden sich Beamte der Sache jedoch annehmen.
In den vergangenen Jahren tauchten immer mal wieder Schnee-Penisse in Sachsen auf.
Titelfoto: Thomas Fritzsch