Riesen-Schnee-Penis erregt das Erzgebirge: Kaltes Kunstwerk aufgetaucht

Drebach - Er erregt auf jeden Fall Aufsehen: In der Gemeinde Drebach ( Erzgebirge ) errichteten Unbekannte einen riesigen Schnee-Penis.

Das eiskalte Glied präsentiert sich an der S228 am Abzweig nach Grießbach. © Thomas Fritzsch

Die eisige Skulptur erhebt sich an der S228 am Abzweig nach Grießbach.

Dort führt die Straße "Burgblick" in den Drebacher Ortsteil. Von Burg jedoch keine Spur - der Blick fällt aktuell auf das etwa drei Meter hohe Prachtstück.

Als TAG24 die Gemeinde wegen des Schnee-Penis kontaktiert, zeigt sich eine Vertreterin überrascht: "Mir ist nichts aufgefallen, als ich auf Arbeit gefahren bin."

Die Frau am Telefon kann über den Lümmel lachen: "Sicherlich war es auch die Intention der Bildhauer, dass man darüber schmunzelt."

Für Drebach ist es nicht das erste Mal: Bereits vor ein paar Jahren gab es einen Schnee-Penis an der Straße zwischen der Gemeinde und Ehrenfriedersdorf, erinnert sie sich. Wie die Gemeinde den aktuellen Schnee-Penis nun anpackt, ist noch unklar. Insofern er nicht plattgemacht wird, bleibt er wohl weiter standhaft. Denn auch in den nächsten Tagen liegen die Temperaturen weiterhin unter 0 Grad.