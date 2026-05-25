Ernte in Sachsen sollte gut ausfallen: Das ist jetzt aber noch nötig

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Regen und milde Temperaturen haben in den vergangenen Wochen für gutes Wachstum auf Sachsens Wiesen und Feldern gesorgt. Wie geht es jetzt weiter?

Von Andreas Hummel

Dresden - Regen und milde Temperaturen haben in den vergangenen Wochen für gutes Wachstum auf Sachsens Wiesen und Feldern gesorgt.

In wenigen Wochen kann geerntet werden. Noch ist offen, wie gut der Ertrag werden wird. (Archivbild)
In wenigen Wochen kann geerntet werden. Noch ist offen, wie gut der Ertrag werden wird. (Archivbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nicht nur das Getreide habe sich vielerorts gut entwickelt, sagte der Ackerbauexperte des Landesbauernverbandes, Andreas Jahnel.

Das Wetter habe auch frisch ausgesäten Sommerkulturen wie Mais und Rüben günstige Startbedingungen beschert.

Bis zum Beginn der Getreideernte in Sachsen haben die Bauern noch gut einen Monat Zeit.

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"Es sieht im Augenblick nach einer einigermaßen normalen Ernte aus", konstatierte Jahnel.

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Der genaue Ausgang hänge allerdings von der weiteren Witterung ab. Es brauche nun eine längere Phase mit höheren Temperaturen über 20 Grad, damit das Getreide gut reifen könne.

Der Auftakt wird in der Regel Ende Juni mit der Wintergerste in Nordsachsen gemacht.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

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