Extreme Trockenheit in Sachsen: Warnung vor hoher Waldbrandgefahr

Dresden - Wegen anhaltender Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr in Sachsen erhöht. Vorsicht ist vor allem in der Muskauer Heide im Norden des Landkreises Görlitz geboten. Dort gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4, wie aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging.

In der Muskauer Heide gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4. © Patrick Pleul/dpa

Auch für die kommenden Tage ist in Sachsen kein Regen vorhergesagt. Laut Prognose verschärft sich daher die Lage in den Wäldern.

Ab Dienstag soll sich auch im Landkreis Meißen, der Landeshauptstadt Dresden sowie in großen Teilen des Landkreises Bautzen die Gefahr von Stufe 3 auf 4 erhöhen.

Am Mittwoch ist im nördlichen Landkreise Bautzen mit der höchsten Stufe 5, also "sehr hoher Gefahr", zu rechnen.

Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen.

In der Nacht zu Montag ist in der Kühnichter Heide in Hoyerswerda bereits ein Waldbrand ausgebrochen.

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, erfassten die Flammen rund 300 Quadratmeter Waldfläche. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen und löschen.