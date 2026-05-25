Steigende Zahl von Hautkrebs-Todesfällen in Sachsen: Kritik an Kürzungen

Dresden - Mehr als 2200 Menschen sind in den vergangenen Jahren in Sachsen an Hautkrebs gestorben. Zwischen 2015 und 2024 waren es exakt 2225 Frauen und Männer, wie das Gesundheitsministerium in Dresden in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag mitteilte.

Susanne Schaper (48, Linke) möchte, dass die Todesfälle durch Hautkrebserkrankungen sinken. © Robert Michael/dpa

Die Zahl der Hautkrebsfälle stieg demnach seit 2015 mit leichten Schwankungen und stagniert seit etwa drei Jahren.

Die Zahl der Todesfälle sank den Angaben zufolge zwischen 2015 und 2017 leicht, stieg seitdem aber deutlich an. Die Sterblichkeit ist vor allem bei älteren Patienten hoch.

Nach Ansicht von Linke-Fraktionschefin Susanne Schaper (48) - von Beruf Krankenschwester - ist diese Entwicklung vermeidbar. Es gehe darum, die Vorsorge auszubauen und nicht zu kürzen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir alle freuen uns, dass die Sonne wieder öfter und länger scheint. Allerdings wächst so auch das Hautkrebs-Risiko. Diese gefährliche Erkrankung ist in vielen Fällen heilbar, aber nur dann, wenn sie früh erkannt und behandelt wird."

Dafür seien regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen unerlässlich. Im besten Fall könnte die Zahl der Hautkrebs-Toten so auf null gesenkt werden.