Erste Vogelgrippe-Verdachtsfälle in Sachsen: So geht es jetzt laut Köpping weiter

Dresden - In Sachsen gibt es die ersten Vogelgrippe-Verdachtsfälle bei einzelnen Wildvögeln. "Zwar ist in Sachsen noch kein Nutztierbestand betroffen, doch steigt das Risiko eines Eintrags der Vogelgrippe in Geflügelbestände", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (67, SPD).

Noch ist die Lage in Sachsen überschaubar - noch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Ministerium rät Geflügelhaltern im Freistaat daher "dringend" dazu, ihre Tiere in Ställen unterzubringen.

Die Aufstallung bietet neben der Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen den besten Schutz vor dem Virus, hieß es. Auch wildvogelsichere Volieren sollten genutzt werden.

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit. Umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und kann bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufen.

"Geflügelhalter, die Auffälligkeiten wie zum Beispiel vermehrte Todesfälle oder eine verminderte Futter- und Wasseraufnahme sowie Leistungsabfall in ihren Beständen feststellen, sollten diese umgehend beim Veterinäramt anzeigen und einen Tierarzt hinzuziehen", forderte Köpping.