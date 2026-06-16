15 Meter tiefes Erdloch gefunden: Straße im Erzgebirge gesperrt

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) sorgt ein etwa 15 Meter tiefes Erdloch für viele Fragezeichen.

Ein eingebrochener Bergstollen könnte das Erdloch verursacht haben. © André März

Das Loch wurde der Stadt am Dienstagnachmittag gemeldet. Es befindet sich mitten auf der Bärensteiner Straße.

Die Straße wurde umgehend voll gesperrt. Auch eine Gasleitung musste aus Sicherheitsgründen abgeklemmt werden, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Derzeit wird geprüft, wie gefährlich das Loch ist und ob Einsturzgefahr an einem angrenzenden, leerstehenden Haus besteht.

Auch zu der Ursache wird derzeit noch ermittelt. Möglicherweise könnte ein eingebrochener Bergstollen das Erdloch verursacht haben.

Die Vermutung liegt nahe: Denn im letzten Jahr wurde bei Bauarbeiten an der parallel verlaufenden Wilischstraße ein bis dato unbekannter Stollen gefunden. Die Bauarbeiten für den Edeka-Markt auf ehemaligen Gelände des OPEW-Hauptwerks stoppten, um den Hohlraum zu sichern. Seitdem ist die Wilischstraße gesperrt.