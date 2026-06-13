OB-Wahl in Aue: Darum schnitten die "Freien Sachsen" bei der Briefwahl so schlecht ab

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei den Briefwahlstimmen schnitten die rechtsextremen "Freien Sachsen" bei der OB-Wahl in Aue schlecht ab. Ein Politik-Experte erklärt, weshalb.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Bei der OB-Wahl in Aue-Bad Schlema setzte sich der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) knapp gegen Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") durch. Die Briefwahl-Ergebnisse verhinderte den Hartung-Sieg. Doch warum schnitten die "Freien Sachsen" bei der Briefwahl so schlecht ab?

Die Briefwahl sei intransparent und gehöre auf den Prüfstand, sagte Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen").
Die Briefwahl sei intransparent und gehöre auf den Prüfstand, sagte Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen").  © Ralph Kunz

Der CDU-Kandidat erhielt 1885 Brief-Stimmen, der "Freie Sachsen"-Herausforderer 976.

Politikwissenschaftler Prof. Eric Linhart (50) von der TU Chemnitz weiß: Es gibt Unterschiede zwischen Brief- und Urnenwählern. Unter anderem wissen Briefwähler meist schon einige Wochen vor der Wahl genau, wem sie Ihre Stimme geben.

"Es lassen sich aber auch Unterschiede zwischen Parteien feststellen", sagt Linhart. Vor allem bei der AfD sei zu beobachten, dass es besonders wenig Briefwähler gibt.

"Das ist kaum verwunderlich, da AfD-Politiker häufig die angebliche Unsicherheit von Briefwahlen betonen", erklärt der Politik-Experte.

Neue Karte zeigt Hochwasserrisiken an Zwickauer Mulde
Erzgebirge Neue Karte zeigt Hochwasserrisiken an Zwickauer Mulde

Bei den "Freien Sachsen" sei das Muster ähnlich. Wähler der rechtsextremen Kleinstpartei sehen die Briefwahl skeptisch, geben daher ihre Stimme eher direkt im Wahllokal ab.

"Unterschiedliche Ergebnisse zwischen Brief- und Urnenwahlergebnissen in der vorliegenden Form sind daher völlig plausibel", so der Uni-Professor.

Bei der AfD und den "Freien Sachsen" gibt es besonders wenig Briefwähler, sagt Politikwissenschaftler Prof. Eric Linhart (50) von der TU Chemnitz.
Bei der AfD und den "Freien Sachsen" gibt es besonders wenig Briefwähler, sagt Politikwissenschaftler Prof. Eric Linhart (50) von der TU Chemnitz.  © Uwe Meinhold

"Hartung"-Anhänger kritisieren Briefwahl

Die Briefwahlstimmen kosteten dem rechtsextremen Kandidaten den Sieg.
Die Briefwahlstimmen kosteten dem rechtsextremen Kandidaten den Sieg.  © Sebastian Willnow/dpa

Sowohl Stefan Hartung als auch einige seiner Anhänger schimpfen auf die Briefwahl. Einige Unterstützer fordern im Netz sogar, dass diese abgeschafft werden soll.

Dabei ist das Verfahren extrem wichtig für die Demokratie. Es ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme an einer Wohl - unabhängig von Zeit, Ort oder körperlichen Einschränkungen.

Zudem betont der Politik-Experte: "Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass bei Briefwahlen verstärkt manipuliert würde."

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa, Ralph Kunz

Mehr zum Thema Erzgebirge: