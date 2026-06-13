OB-Wahl in Aue: Darum schnitten die "Freien Sachsen" bei der Briefwahl so schlecht ab

Aue-Bad Schlema - Bei der OB-Wahl in Aue-Bad Schlema setzte sich der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) knapp gegen Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") durch. Die Briefwahl-Ergebnisse verhinderte den Hartung-Sieg. Doch warum schnitten die "Freien Sachsen" bei der Briefwahl so schlecht ab?

Die Briefwahl sei intransparent und gehöre auf den Prüfstand, sagte Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen"). © Ralph Kunz

Der CDU-Kandidat erhielt 1885 Brief-Stimmen, der "Freie Sachsen"-Herausforderer 976.



Politikwissenschaftler Prof. Eric Linhart (50) von der TU Chemnitz weiß: Es gibt Unterschiede zwischen Brief- und Urnenwählern. Unter anderem wissen Briefwähler meist schon einige Wochen vor der Wahl genau, wem sie Ihre Stimme geben.

"Es lassen sich aber auch Unterschiede zwischen Parteien feststellen", sagt Linhart. Vor allem bei der AfD sei zu beobachten, dass es besonders wenig Briefwähler gibt.

"Das ist kaum verwunderlich, da AfD-Politiker häufig die angebliche Unsicherheit von Briefwahlen betonen", erklärt der Politik-Experte.

Bei den "Freien Sachsen" sei das Muster ähnlich. Wähler der rechtsextremen Kleinstpartei sehen die Briefwahl skeptisch, geben daher ihre Stimme eher direkt im Wahllokal ab.

"Unterschiedliche Ergebnisse zwischen Brief- und Urnenwahlergebnissen in der vorliegenden Form sind daher völlig plausibel", so der Uni-Professor.