Als erste Frau überhaupt: Rodlerin Taubitz ist jetzt Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt
Annaberg-Buchholz - Sie hat den Weltcup gewonnen und ist Olympiasiegerin. Jetzt hat Rodel-Ass Julia Taubitz (30) einen Titel mehr: Die Ausnahmesportlerin wurde am Samstag zur Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Annaberg-Buchholz ernannt.
Mit der Ernennung ist Taubitz die jüngste Ehrenbürgerin der Erzgebirgsstadt – und gleichzeitig die erste Frau überhaupt, die diese Auszeichnung erhält.
"Wir ehren einen Menschen, der mit Leidenschaft, Disziplin, Bescheidenheit und großer Heimatverbundenheit seinen Weg gegangen ist", so Oberbürgermeister Rolf Schmidt (65, Freie Wähler).
Julia Taubitz gilt als eine der erfolgreichsten Rennrodlerinnen. Auf ihr Konto gehen unter anderem acht WM-Goldmedaillen.
Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Italien holte sie zweimal Gold für Deutschland: einmal im Einsitzer und einmal in der Teamstaffel.
Titelfoto: Stadt Annaberg-Buchholz/Annett Flämig