150 Jahre Anton Günther: So prägte der Volksdichter das Erzgebirge
Von Andreas Hummel
Kirchberg/Gottesgab - Mit mehreren Veranstaltungen wird diese Woche an den 150. Geburtstag des Komponisten und Dichters Anton Günther (1876-1937) erinnert. Von ihm stammen nicht nur weit mehr als 100 Lieder in erzgebirgischer Mundart wie das "Feierobnd"-Lied und der "Schneeschuhfahrermarsch".
"O Arzgebirg, wie bist du schie", dichtete Anton Günther 1927, "mit deine Wälder, ihr Wiesen, Barg on Tol". Die Liebeserklärung an seine Heimat ist nur eines von weit mehr als 100 Liedern, in denen er die Region und ihre Menschen besungen hat - in Mundart. Viele gehören heute untrennbar zum Erzgebirge so wie Kunsthandwerk und Bergparaden.
Einer, den Günthers Lieder seit Kindheitstagen begleiten, ist Alexander Böhm (49) aus Jahnsdorf.
Er hat in seinem Haus Porträts von ihm hängen und bekennt: "Ich bin großer Anton-Günther-Fan." In seinen Händen hält er ein dickes Album. Darin verwahrt er etwa 400 Postkarten. Denn Günther war nicht nur Mundartdichter und Komponist.
Er gilt auch als Erfinder der Liedpostkarte.
Als gelernter Lithograf kam ihm die Idee, seine Texte samt Noten auf Postkarten zu drucken. Das machte sie nicht nur weithin bekannt, sondern brachte ihm auch einen Zuverdienst.
Die erste Karte, allerdings noch ohne Notenbild, stammt aus dem Jahr 1895 und war seinem Lied "Drham is' drham" gewidmet.
So wird Günthers Geburtstag gefeiert
An diesem Freitag jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal. Am Jubiläumstag lädt der Erzgebirgsverein zu einer Festveranstaltung auf den Friedhof in Gottesgab (Boží Dar), wo Günther begraben liegt. Dort musizieren Bläser und Solisten des Erzgebirgsensembles Aue. In Kirchberg bei Zwickau wird Günthers 150. Geburtstag mit einem Bergmannsumzug sowie Sängern, Bands und Chören auf der Freilichtbühne gefeiert.
Und schon am Vorabend wird einer Tradition folgend in Thalheim ein weiterer Gedenkstein zu seinen Ehren eingeweiht. Auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz war schon am 17. Mai mit einem Konzert an den Jubilar erinnert worden.
Das Konzert lockte rund 1500 Besucherinnen und Besucher an - einige mit Bärten, wie sie der Lieddichter einst trug.
Titelfoto: Bildmontage: VERLAG TSCHIRNER & KOSOVA, IMAGO/Pond5 Images