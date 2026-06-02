150 Jahre Anton Günther: So prägte der Volksdichter das Erzgebirge

Kirchberg/Gottesgab - Mit mehreren Veranstaltungen wird diese Woche an den 150. Geburtstag des Komponisten und Dichters Anton Günther (1876-1937) erinnert. Von ihm stammen nicht nur weit mehr als 100 Lieder in erzgebirgischer Mundart wie das "Feierobnd"-Lied und der "Schneeschuhfahrermarsch".

Anthon Günther (1876-1937) © Verlag Tschirner & Kosová

"O Arzgebirg, wie bist du schie", dichtete Anton Günther 1927, "mit deine Wälder, ihr Wiesen, Barg on Tol". Die Liebeserklärung an seine Heimat ist nur eines von weit mehr als 100 Liedern, in denen er die Region und ihre Menschen besungen hat - in Mundart. Viele gehören heute untrennbar zum Erzgebirge so wie Kunsthandwerk und Bergparaden.

Einer, den Günthers Lieder seit Kindheitstagen begleiten, ist Alexander Böhm (49) aus Jahnsdorf.

Er hat in seinem Haus Porträts von ihm hängen und bekennt: "Ich bin großer Anton-Günther-Fan." In seinen Händen hält er ein dickes Album. Darin verwahrt er etwa 400 Postkarten. Denn Günther war nicht nur Mundartdichter und Komponist.

Er gilt auch als Erfinder der Liedpostkarte.

Als gelernter Lithograf kam ihm die Idee, seine Texte samt Noten auf Postkarten zu drucken. Das machte sie nicht nur weithin bekannt, sondern brachte ihm auch einen Zuverdienst.

Die erste Karte, allerdings noch ohne Notenbild, stammt aus dem Jahr 1895 und war seinem Lied "Drham is' drham" gewidmet.