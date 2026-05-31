Welterbetag und Jubiläum: Bergstadt feiert im Juni doppelt

Schneeberg - Es gibt viel zu feiern im Erzgebirge : In der kommenden Woche steht in der Region das Welterbe-Fest an und in Schneeberg werden 555 Jahre Bergstadt gefeiert.

Der Welterbetag wird in diesem Jahr in Schneeberg gefeiert. © Maik Börner

Seit inzwischen sieben Jahren ist die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří Weltkulturerbe. Der Titel wurde im Juli 2019 nach jahrelangen Bemühungen verliehen. Damit werden die jahrhundertealten Traditionen der Bergbaulandschaft sowohl in Sachsen als auch in Böhmen gewürdigt, wo auch noch eine Vielzahl historisch weitgehend original erhaltener technischer Denkmäler existiert. Seitdem wird der Welterbetag gefeiert.

In diesem Jahr wird der Welterbetag am Sonntag, dem 7. Juni, begangen. Er steht unter dem Motto: "Gemeinsam für Frieden und Verständigung". Die zentrale Veranstaltung ist in Schneeberg auf dem Marktplatz. Ein besonderer Höhepunkt dabei wird die Welterbe-Meile werden, die zum Entdecken, Informieren und Mitmachen einlädt, sowie eine Kinderbergparade.

Es ist das erste Mal, dass Kinder der Schneeberger Kindergärten gemeinsam und mit bergmusikalischer Begleitung durch die Stadt ziehen.