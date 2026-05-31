Welterbetag und Jubiläum: Bergstadt feiert im Juni doppelt
Schneeberg - Es gibt viel zu feiern im Erzgebirge: In der kommenden Woche steht in der Region das Welterbe-Fest an und in Schneeberg werden 555 Jahre Bergstadt gefeiert.
Seit inzwischen sieben Jahren ist die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří Weltkulturerbe. Der Titel wurde im Juli 2019 nach jahrelangen Bemühungen verliehen. Damit werden die jahrhundertealten Traditionen der Bergbaulandschaft sowohl in Sachsen als auch in Böhmen gewürdigt, wo auch noch eine Vielzahl historisch weitgehend original erhaltener technischer Denkmäler existiert. Seitdem wird der Welterbetag gefeiert.
In diesem Jahr wird der Welterbetag am Sonntag, dem 7. Juni, begangen. Er steht unter dem Motto: "Gemeinsam für Frieden und Verständigung". Die zentrale Veranstaltung ist in Schneeberg auf dem Marktplatz. Ein besonderer Höhepunkt dabei wird die Welterbe-Meile werden, die zum Entdecken, Informieren und Mitmachen einlädt, sowie eine Kinderbergparade.
Es ist das erste Mal, dass Kinder der Schneeberger Kindergärten gemeinsam und mit bergmusikalischer Begleitung durch die Stadt ziehen.
Bergstadt feiert Jubiläum
"Die Bergparaden gehören im Erzgebirge einfach untrennbar zur Tradition. Dass inzwischen vielerorts auch Kinderbergparaden stattfinden, ist ein wunderbares Zeichen. Mit wie viel Engagement sich Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und natürlich die Kinder selbst einbringen, begeistert mich sehr. Schöner kann man unser Welterbe kaum in die Zukunft tragen – und genau deshalb ist die Kinderbergparade ein ganz besonderer Höhepunkt des Welterbetages", freut sich Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.
Am Sonntag wird gleich doppelt gefeiert, denn auch in Schneeberg gibt es ein Jubiläum: 555 Jahre Bergstadt Schneeberg. Zukünftig soll es hier auch ein Welterbe-Besucherzentrum und einen MakerHub geben.
Neben Welterbe-Meile und Kinderbergparade wird es auch ein großes Konzert geben, Führungen, Wanderungen und Erlebnisangebote. Alle Veranstaltungen mit genauen Uhrzeiten könnt Ihr unter unesco-welterbetag.de abrufen.
Titelfoto: Bildmontage: Maik Börner, Uwe Meinhold