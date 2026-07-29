Alpaka-Nachwuchs im Erzgebirge beschert Tierpfleger tellergroße Augenringe

Aue - Nanu?! Seit wann gibt es im "Zoo der Minis" in Aue ( Erzgebirge ) denn Giraffen? Bei diesem Nachwuchs mussten die Tierpfleger tatsächlich zweimal hingucken.

Mutter Greynada (4) und ihre Tochter Gerda-Giraffe. © Zoo der Minis/Josi Nöbel

Bereits am 21. Juli erblickte ein kleines Alpakafohlen das Licht der Welt. Doch dabei erinnerte das kleine Alpaka mit seinen viel zu langen dünnen Beinen, einem nicht enden wollenden Hals und riesigen Augen an eine Giraffe.

"Nichts hat zusammengepasst", erinnern sich die Tierpfleger. Doch das war das kleinste Problem des Neugeborenen.

Ihre Mutter Greynada (4) hat zum ersten Mal ein Fohlen bekommen und leider zunächst mal keine Milch gegeben. Auch auf die Mutterrolle und somit auf ihre Tochter hatte sie zunächst keine große Lust.

Zum Glück für die Kleine arbeitet im "Zoo der Minis" ein aufzuchterfahrener Tierpfleger, und für den Notfall ist auch immer gefrorene Kolostralmilch vorrätig.

Kolostralmilch ist die erste Milch des Muttertiers nach der Geburt und ganz wichtig für die Abwehrkräfte der Kleinen.

Mit viel Mühe schaffte es der Pfleger schließlich, Gerda-Giraffe, wie sie getauft wurde, zum Trinken aus der Flasche zu bewegen. Schlückchen für Schlückchen und Stunde für Stunde wurde aus der kleinen Giraffe ein süßes Alpaka.