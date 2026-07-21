Zwölf Knirpse und ein Männelmacher: Hier lernen kleine Sachsen das Drechseln

Sayda - Mitten im erzgebirgischen Wald surrte plötzlich eine Drechselbank - und zwölf kleine Nachwuchshandwerker warteten gespannt auf die ersten Späne. Nussknacker-Macher Markus Füchtner (45) aus Seiffen hatte die Vorschulkinder der Johanniter-Kita "Bahnhofsspatzen" zu einem ungewöhnlichen Vormittag am "Kleinen Vorwerk" eingeladen.

Rund zehn Kilometer von seiner Seiffener Werkstatt entfernt lässt Markus Füchtner (45, r.) die Späne durch den Wald bei Sayda wirbeln. © Kristin Schmidt

"Plötzlich standen da zwölf erwartungsvolle Kinder im Wald", erzählt Füchtner. "Es hat Spaß gemacht, ihnen zu erklären, wo das Holz herkommt, über Nussknacker zu philosophieren und gemeinsam zu drechseln."

Kaum lief die Maschine, standen die Sechsjährigen ringsherum, fingen die Späne ein und durften selbst Hand anlegen. Aus vorbereiteten Holzringen entstanden kleine Ringelbäumchen, wie man sie von Schwibbögen und Räucherhäuschen kennt.

"Das ist cool, wie die Späne fliegen", schwärmten die Kinder. Finley und Jasmin (beide 6) waren stolz: "Wir haben das zum ersten Mal gemacht. Es war toll!" Ihre Bäumchen wollen sie Weihnachten zu Hause aufstellen.

Den Strom für die Drechselbank mitten im Wald lieferte Füchtners Ford-Pick-up. Steckdosen auf der Ladefläche machen ihn zur mobilen Powerbank.

Der Waldausflug gehört zur "Mission Wilhelm", mit der Füchtner Nachwuchs für das traditionelle Handwerk begeistern will.