55 Einwohner, die dieses Jahr 55 werden: Hat Schneebergs Bürgermeister die Wette gewonnen?

Schneeberg - Ein Handwerker wettete, dass Schneebergs Stadtoberhaupt Ingo Seifert (56, Freie Wähler) es nicht schafft, 55 Einwohner aufzubringen, die in diesem Jahr 55 werden und seit fünf Jahren in der Erzgebirgsstadt wohnen. Beim Tag der Entscheidung waren genug Bürger dabei. Dennoch konnte Seifert die Wette nur teilweise gewinnen.

Insgesamt 61 Einwohner, die dieses Jahr 55 werden und seit fünf Jahren in Schneeberg wohnen, kamen auf die Bühne. © Uwe Meinhold

Ingo Seifert hatte als Bürgermeister schon einige Wetten von Bürgern erfolgreich gemeistert. So bekam er einmal 100 Seemänner ins erzgebirgische Schneeberg, oder eine Vielzahl von Gästen trat in ihrer damaligen Hochzeitskleidung auf.

Nur einmal verlor er eine Wette: Seifert musste das Steigerlied fehlerfrei auf einer Trompete spielen.

Am Donnerstag war es wieder so weit. Und die Voraussetzungen liefen gut. Seifert musste anlässlich des 555. Stadtjubiläums 55 Schneeberger auf die Bühne vor das Rathaus kriegen, die 2026 genau 55 Jahre alt werden und seit fünf Jahren in Schneeberg wohnen. Das war kein Problem, da am Ende 61 Leute zusammenkamen.

Eine zweite Bedingung konnte Seifert aber nicht erfüllen: Zusätzlich musste er noch weitere fünf Schneeberger auftreiben, die ihren 55. Geburtstag fünf Tage vor oder nach dem 23. Juli feierten. Hier musste das Stadtoberhaupt passen: Es kamen lediglich zwei Bürger zum Event.

Bürgermeister und der Handwerker einigten sich auf ein Unentschieden: Beide Parteien werden nun ihre Wette einlösen. Die Zimmerei wird einen übergroßen Bilderrahmen bauen, in den sich Touristen hineinsetzen und auf die erzgebirgische Landschaft schauen können.