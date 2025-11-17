Drohhinweis in Schneeberg: Polizeieinsatz in Supermarkt

Schneeberg - Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Schneeberg ( Erzgebirge )!

Die Polizei rückte am Montagnachmittag zu einem Supermarkt in Schneeberg (Erzgebirge) aus. © Niko Mutschmann

Kurz nach 15 Uhr rückten Polizeikräfte zum Netto-Markt an der Kobaltstraße an. Die Beamten durchsuchten das Gebäude - auch ein Spürhund kam dabei zum Einsatz.

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, habe es den "Verdacht einer Androhung von Straftaten" gegeben. Allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden.