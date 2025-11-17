 764

Drohhinweis in Schneeberg: Polizeieinsatz in Supermarkt

Nach einem Drohhinweis durchsuchte die Polizei am Montagnachmittag einen Supermarkt in Schneeberg (Erzgebirge).

Von Julian Winkler

Schneeberg - Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Schneeberg (Erzgebirge)!

Die Polizei rückte am Montagnachmittag zu einem Supermarkt in Schneeberg (Erzgebirge) aus.  © Niko Mutschmann

Kurz nach 15 Uhr rückten Polizeikräfte zum Netto-Markt an der Kobaltstraße an. Die Beamten durchsuchten das Gebäude - auch ein Spürhund kam dabei zum Einsatz.

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, habe es den "Verdacht einer Androhung von Straftaten" gegeben. Allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Beamte durchsuchten das Gebäude - auch ein Spürhund kam zum Einsatz.  © Niko Mutschmann

Am Abend wurde der Einsatz beendet. Weitere Hintergründe konnte die Polizei bislang nicht nennen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)

