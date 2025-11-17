764
Drohhinweis in Schneeberg: Polizeieinsatz in Supermarkt
Schneeberg - Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Schneeberg (Erzgebirge)!
Kurz nach 15 Uhr rückten Polizeikräfte zum Netto-Markt an der Kobaltstraße an. Die Beamten durchsuchten das Gebäude - auch ein Spürhund kam dabei zum Einsatz.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, habe es den "Verdacht einer Androhung von Straftaten" gegeben. Allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden.
Am Abend wurde der Einsatz beendet. Weitere Hintergründe konnte die Polizei bislang nicht nennen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)