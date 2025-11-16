Nach Rauswurf: Annaberger Frauenklinik hat neuen Chefarzt

Annaberg-Buchholz - Nach dem Rauswurf des ehemaligen Chefarztes hat die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz jetzt einen neuen kommissarischen Leiter.

Dr. Erwin Helwig ist der neue Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz. © Erzgebirgsklinikum / Dirk Rückschloß

Dr. Erwin Helwig, der vorher als Chefarzt in den Kliniken Erlabrunn tätig war, übernimmt die Führung. Zu den fachlichen Schwerpunkten des Mediziners gehören unter anderem onkologische Operationen.

"Dr. Helwig steht mit seiner Erfahrung und seiner ruhigen, verantwortungsvollen Art für Stabilität und Qualität", sagt der Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums, Marcel Koch, und verweist darauf, dass "die gynäkologische Versorgung am Standort Annaberg in vollem Umfang weitergeführt wird."

So gibt es ab 2026 wieder regelmäßig eine Mammasonografie-Sprechstunde.