04.06.2025 07:29 Erstes Rennen: Burg Scharfenstein lässt die Enten los

Die Burg Scharfenstein in Drebach lädt am Sonntag zum ersten Entenrennen. Auch der Vorverkauf für das Chemnitzer Entenrennen startet - sogar schon am Mittwoch.

Von Lena Plischke

Drebach - Sie sind gelb, sie sind rund und sie meinen es ernst: Wenn am Sonntag rund 100 Plastikenten die Zschopau hinunter müssen, geht's nicht um Entspannung, sondern um alles! Die Burg Scharfenstein in Drebach lädt zum ersten Entenrennen. Am Sonntag findet das erste Entenrennen auf der Zschopau statt. Burg-Sprecherin Maria Schade (34) bereitet die ersten Enten vor. © Uwe Meinhold "Wir wollten zum 30. Geburtstag der Familienburg etwas veranstalten, das Spaß macht und gleichzeitig etwas zurückgibt", sagt Maria Schade (34), Marketingchefin der Burg. Entstanden ist eine Aktion mit Herz: 60 Prozent der Einnahmen gehen an den Chemnitzer Verein "Lukas' Stern", der schwer kranken Kindern Wünsche erfüllt. Der Rest unterstützt den Förderverein der Burg.

Mitmachen geht ganz einfach: Für 5 Euro kann man an den Kassen der Burg oder in Augustusburg, und Lichtenwalde ein Entenlos kaufen. Erzgebirge Technischer Defekt sorgt für Bahnstrecken-Sperrung im Erzgebirge Die Ente selbst bekommt man nicht - die wird zentral verwaltet, nummeriert und dann von der Burgbrücke ins Wasser geworfen. Wer richtig setzt, kann Preise gewinnen Am Wochenende wird 30 Jahre Wiedereröffnung der Burg Scharfenstein gefeiert. © Uwe Meinhold Gegen 17.30 Uhr heißt es dann: Ente gut, alles gut - wer auf die richtige Nummer gesetzt hat, kann Preise gewinnen, die fast alle aus der Region stammen. Hauptgewinn: zwei Übernachtungen in der Erzalm in Seiffen. Dazu gibt's Thermen-Tickets, Planetariumsausflüge, Museumsbesuche und sogar einen Räuchermann mit Schwimmring. Und falls sich mal eine Ente aus dem Staub macht? Kein Problem. Die örtliche Feuerwehr wacht am Ufer und fischt alle Ausreißer wieder heraus. Neben dem Rennen wird am Pfingstwochenende auch sonst einiges geboten: Bastelstationen oder Express-Führungen durch die Burg. Das Mittelalterdorf ist ebenso geöffnet und abends spielt eine Peter-Maffay-Coverband. Konzert im Ticketpreis (12-38 Euro) inklusive. Erzgebirge Nur wenige Kilometer von Sachsen entfernt: Tschechien plant neues Atomkraftwerk Ob die Enten künftig jedes Jahr losschwimmen? "Mal sehen, wie's läuft", sagt Schade. Wenn die Stimmung gut ist und die Zschopau nicht plötzlich rückwärts fließt, dürfte der Plan aufgehen. Vorverkauf startet für das Chemnitzer Original Der Vorverkauf für das Chemnitzer Entenrennen startet heute bei Edeka. © Maik Börner Ab Mittwoch läuft der Vorverkauf für das Chemnitzer Entenrennen. Wer eine der heiß begehrten Quietsche-Enten ins Rennen schicken will, kann sich jetzt ein Rennlos sichern - für 3 Euro pro Ente: entweder bei Edeka oder unter: www.chemnitzer-entenrennen.de

Das große Rennen steigt am 31. August um 14 Uhr an der Bierbrücke (Markthalle). Es gibt Preise zu gewinnen. Der Erlös geht an soziale Projekte für Kinder in Chemnitz.

Titelfoto: Uwe Meinhold