Erzgebirge: Kosten für Winterdienst explodieren!

Annaberg-Buchholz - Schnee, Eis und Minusgrade bis in den April: Der Winterdienst im Erzgebirge hatte in dieser Saison allerhand zu tun. Die Bilanz: viele Einsätze, mehr Streusalz und deutlich höhere Kosten.

Verschneite und glatte Straßen: Der Winterdienst im Erzgebirge war in dieser Saison an 152 Tagen im Einsatz. © Uwe Meinhold

Von Oktober bis in den April hinein waren die Straßenmeistereien im Dauereinsatz. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte an 152 Tagen aus - darunter 119 Streueinsätze und 63 Räumtage.

Dabei wurde ordentlich Material verbraucht: Mehr als 11.000 Tonnen Streusalz landeten auf den Straßen - und damit deutlich mehr als in der vergangenen Saison (etwa 9500 Tonnen).



Das geht richtig ins Geld: Allein für Streustoffe wurden rund 1,27 Millionen Euro ausgegeben - im Vorjahr waren es noch knapp 990.000 Euro. Ein kräftiger Kostenanstieg von rund 28 Prozent!



Doch damit nicht genug: Rechnet man alle Kosten zusammen, schlägt der Winterdienst im Erzgebirge in dieser Saison mit fast sechs Millionen Euro zu Buche. Zum Vergleich: Im Jahr davor lagen die Kosten noch bei rund 4,5 Millionen Euro.

Doch wer zahlt das eigentlich?