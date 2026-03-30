Erzgebirgsrocker will jetzt auf Malle durchstarten

Geyer - Da kommt man in Party-Stimmung: Der erzgebirgische Kultsänger André Groß (51) alias " Der Hauer " hat seinen ersten Malle-Song herausgebracht. In "Saufhelm" verknüpft der Entertainer Ballermann-Feeling humorvoll mit der aktuellen Wehrpflicht-Debatte.

André Groß (51) alias "Der Hauer" möchte mit seinem neuen Hit durchstarten. © PR

"Sonne, Strand und Ballermann/Ich zieh schon mal den Saufhelm an": Diese Zeile ist Programm beim aktuellen Song vom "Hauer".

Bisher hat der Künstler drei Alben und über 50 Songs herausgebracht. Doch erst jetzt kommt ein Party-Song über Mallorca und den Ballermann. "Ich habe überlegt, welche Themen gerade wichtig sind", erzählt André.

So kam der Entertainer schließlich auf das Thema Bundeswehr. Das Lied handelt davon, dass "Der Hauer" in allen Berufen gescheitert ist - und nun für die Bundeswehr aktiv ist. Einsatzgebiet: natürlich die Lieblingsinsel der Deutschen.