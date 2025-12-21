Feuerinferno im Erzgebirge: Zahlreiche Bungalows abgefackelt!

Geyer - Verheerender Brand kurz vor Weihnachten im Erzgebirge ! Am Greifenbachstauweiher fackelten in der Nacht auf Sonntag 18 Gartenlauben ab. Die Feuerwehr kämpfte bis in die Morgenstunden gegen die Flammen.

Dramatische Bilder aus dem Erzgebirge: Am Greifenbachstauweiher brannten in der Nacht mehrere Gartenlauben. © André März

Gegen 1.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Greifenbachstauweiher gerufen. Ein Autofahrer hatte Alarm geschlagen.



Als die Einsatzkräfte an der Bungalow-Anlage in der Thumer Straße ankamen, standen bereits zahlreiche Gartenlauben in Flammen - das Feuer hatte sich ausgebreitet!

Dramatische Bilder zeigen die Feuer-Nacht im Erzgebirge - Flammen schlugen meterhoch in die Höhe, dunkle Rauchwolken stiegen in den Himmel, Funken flogen durch die Gegend!



Umgehend wurden weitere Feuerwehrkräfte alarmiert. Die Löscharbeiten verlangten den Einsatzkräften alles ab - zumal auch einige Gasflaschen in die Luft flogen.

"Da in den Gartenparzellen mit den Propangas gekocht und geheizt wird, haben wir zahlreiche Gasflaschen gefunden, die entweder gebrannt haben oder noch zu brennen drohten", so ein Sprecher der Feuerwehr.