Gegen die Drückjagden im Erzgebirge: Tierschützer nehmen Minister ins Visier

Erzgebirge - Schutz des Waldes oder sinnloses Töten? Die Jagd auf Rothirsche im Winter ist seit Jahren umstritten. Eine Petition fordert jetzt von Staatsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) den Verzicht auf Drückjagden ab der Wintersonnenwende.

Die Saison der Drückjagden geht in Sachsen bis Ende Januar. © picture alliance / Patrick Pleul

Während Sachsenforst auf Schäden an Jungbäumen verweist und den Bestand an Hirschen deshalb weiter reduzieren will, halten Gegner Drückjagden bei Schnee und Frost für gesetzeswidrig und wissenschaftlich überholt.

"Diese Form der Jagd ist nicht weidgerecht", kritisiert Lovis Kauertz (69), Vorsitzender des Vereins Wildtierschutz Deutschland. "Sie fördert Wildschäden, weil die aufgeschreckten Tiere ihren Stoffwechsel aus dem Ruhemodus hochfahren und mehr Energie brauchen."

Dagegen versichert Sachsenforst-Sprecher Lars Richter: "Die Jagden sind auf die Lebensweise der Wildtiere abgestimmt."

Er nennt die Priorität des Staatsbetriebes: "Die Intensität der Bejagung muss die Entwicklung klimastabiler Mischwälder und die Wiederbewaldung nach den massiven Waldschäden der vergangenen Jahre gewährleisten."