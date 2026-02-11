1.959
Politvandalen im Osterzgebirge? Schwibbogen nach AfD-Wahl attackiert
Altenberg - Diese Wahl polarisiert noch immer: Ende Januar legte André Barth (56, AfD) mit 61,8 Prozent einen Erdrutschsieg bei der Bürgermeisterwahl in Altenberg hin. Das zog jetzt offenbar Politvandalen ins Osterzgebirge.
Der Schwibbogen an der Dresdner Straße, die Rathausmauer und ein Werbeschild wurden über Nacht mit Anti-AfD- und Anti-Nazi-Parolen beschmiert.
Der Großteil davon konnte bis Dienstag wieder entfernt werden, die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Der Schaden beläuft sich dabei auf rund 700 Euro.
Titelfoto: Egbert Kamprath