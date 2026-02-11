Politvandalen im Osterzgebirge? Schwibbogen nach AfD-Wahl attackiert

Ende Januar legte André Barth (56, AfD) einen Erdrutschsieg bei der Bürgermeisterwahl in Altenberg hin. Das zog jetzt Vandalen ins Osterzgebirge.

Von Eric Hofmann

Altenberg - Diese Wahl polarisiert noch immer: Ende Januar legte André Barth (56, AfD) mit 61,8 Prozent einen Erdrutschsieg bei der Bürgermeisterwahl in Altenberg hin. Das zog jetzt offenbar Politvandalen ins Osterzgebirge.

Der prunkvolle Schwibbogen wurde schnell wieder gereinigt. © Egbert Kamprath Der Schwibbogen an der Dresdner Straße, die Rathausmauer und ein Werbeschild wurden über Nacht mit Anti-AfD- und Anti-Nazi-Parolen beschmiert.

Auf dem Schild war die Schmiererei auch am Dienstag noch zu sehen. © Egbert Kamprath