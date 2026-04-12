Kreis warnt vor Betrug: Falsche E-Mails vom Landratsamt

Das Landratsamt vom Erzgebirgskreis warnt vor falschen E-Mails, die so aussehen, als würden sie von der Behörde kommen. © 123RF/robird

Wie das Landratsamt des Kreises mitteilt, werden die E-Mails unter anderem mit dem Betreff "Anfrage zu offenen Rechnungen - Landratsamt Erzgebirgskreis, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt" versendet. Die Absenderadresse und die Inhalte sind allerdings gefälscht.

"Die Kriminellen versuchen mit diesen E-Mails, an Informationen über offene Rechnungen zu gelangen, um diese zu manipulieren und später zur Zahlung beim Landratsamt Erzgebirgskreis einzureichen", heißt es aus der Behörde.

Wer in den vergangenen oder in den nächsten Tagen Nachrichten per E-Mail vom Landratsamt erhält, sollte kritisch sein, wenn es um Rechnungen oder vertrauliche Daten geht. Es wird empfohlen, direkt Kontakt mit bekannten Ansprechpartnern aufzunehmen. Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch oder eine Phishing-Mail kann man sich auch gern an folgende E-Mail-Adresse wenden: [email protected].

Bei dieser Art von Betrugs-E-Mails handelt es sich um sogenannte Phishing-E-Mails. Der Name leitet sich vom englischen "fishing" (Angeln) ab, weil die Absender versuchen, ihre Opfer in die Falle zu locken und Beute zu machen. Die Täter versuchen, vertrauliche Informationen zu erlangen.