Kunsthandwerk-Designer aus dem Erzgebirge entwirft Sonderedition für Amerika

Grünhainichen - Vom "Dorf der Engel" direkt zum amerikanischen Nationalfeiertag: Kunsthandwerk-Designer Dirk Hobler (53) aus Grünhainichen ( Erzgebirge ) hat eine besondere Figur zum 250. Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli entworfen.

Dirk Hobler (53) arbeitet in seiner Werkstatt in Grünhainichen an seinen Figuren. © Uwe Meinhold

Die rund zehn Zentimeter große Holzfigur zeigt einen bekannten Charakter aus Hoblers Sortiment - Schneemann Otto - diesmal im US-Look: "Wir haben ihn für das Jubiläum der Unabhängigkeitsfeier ausgestattet und den typischen amerikanischen Hut verwendet."

Auch die Farben wurden angepasst, "damit der Schal zum Hut passt und die Farben stimmig sind".

Die Idee kam nicht aus dem Nichts, sondern aus der Praxis: "Wir arbeiten mit jemandem zusammen, der sein Hauptgeschäft in den USA hat. Er hat gesagt, das ist jetzt ein ziemlich wichtiger Anlass, und das wäre ein schönes Motiv dazu."

Für Hobler ein willkommener Anlass, Neues zu testen: "Es ist immer interessant, auf anderen Märkten zu gucken, wie Sachen ankommen."

Also wagte er den Schritt mit einer limitierten Serie: "Wir haben jetzt erst mal 100 Stück davon gemacht."