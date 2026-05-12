Schnee und Eis im Erzgebirge: Wie ungewöhnlich ist das im Mai?

Oberwiesenthal - Pünktlich zu den Eisheiligen wird es kalt, nass und windig in Sachsen . Besonders betroffen war am Dienstagmorgen das obere Erzgebirge: Auf dem Fichtelberg sank die Temperatur auf minus 1 Grad . Regen ging zeitweise in Schnee über. Zudem bildeten sich Eiszapfen und Raureif an Bäumen und Geländern.

Der Winter ist zurück. Im Erzgebirge hat es am Dienstag wieder geschneit. © promovieren/Oliver Kaufmann

Zum Skifahren reicht der Schnee trotzdem nicht aus. So viel geschneit habe es dann doch nicht, berichtet Elisabeth Gehlert von der O’thal Erlebnisregion, hinter der die Liftgesellschaft Oberwiesenthal steht.

Für das Erzgebirge sei solches Wetter im Mai nicht ungewöhnlich. Dort startet die Sommersaison erst richtig, wenn die Temperaturen dauerhaft warm bleiben.

Ähnlich sieht es in den Kleingärten aus. "Die Pflanzen kommen jetzt erst aus dem Winterschlaf", sagt Patrick Pickert (36) vom Regionalgartenverein "Obererzgebirge".

Während anderswo bereits gepflanzt werde, wird hier erst der Rasen verschnitten, werden die Gewächshäuser in Betrieb genommen und das Wasser aufgedreht, erläutert er.

Bis zum Ende der Woche bleibt das Wetter in Sachsen wechselhaft mit Temperaturen von 4 Grad am Morgen bis zu 17 Grad am Tag. Auf dem Fichtelberg wird es mit Temperaturen von 0 bis 8 Grad deutlich kälter.