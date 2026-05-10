Moderatorin und Mundartkünstlerin Marianne Martin mit 90 gestorben

Thalheim - Eine Stimme aus dem Erzgebirge verstummt. Die beliebte TV-Moderatorin und Mundartkünstlerin Marianne Martin ist gestorben.

Heiligabend 2020 verabschiedete sich Marianne Martin (†90) von ihrem Fernsehpublikum. © Sven Gleisberg

Nach Angaben ihrer Familie starb die 90-Jährige in der Nacht zu Sonntag und damit nur wenige Tage vor ihrem 91. Geburtstag. Der MDR berichtete zuerst davon.

Martin (geborene Kuhn) wurde in Chemnitz geboren, zog jedoch ein Jahr später mit ihren Eltern nach Thalheim ins Erzgebirge, wo sie bis zuletzt wohnte.

Berühmt wurde sie durch die DDR-Fernsehsendung "Ihr Leitle freit eich alle", die sie von 1984 bis 1990 moderierte. Auch mit der MDR-Sendung "So klingt's bei uns im Arzgebirg" erreichte Martin die Herzen der Zuschauer. Dort verabschiedete sie sich bereits Heiligabend 2020 altersbedingt von ihrem Fernsehpublikum.

Fünf Jahre später erhielt sie für ihr "außergewöhnliches kulturelles und bürgerschaftliches Engagement für die Region Erzgebirge" das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens verliehen.

Am 14. Mai 2010 folgte die Ernennung zu einer Botschafterin des Erzgebirges durch den damaligen Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel (69, CDU).