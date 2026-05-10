Anlage in die Jahre gekommen: Altes Fabrikwehr soll Natur weichen

Jöhstadt - Aus Alt wird Natur! In Jöhstadt soll ein altes Fabrikwehr zurückgebaut werden, um Flora und Fauna mehr Raum zu schaffen. Dafür gab es nun knapp 190.000 Euro vom Land Sachsen .

Das alte Fabrikwehr im Jöhstädter Ortsteil Schmalzgrube soll zurückgebaut werden, um der Natur wieder mehr Raum zu verschaffen. (Symbolbild) © 123rf/cgdeaw

Im Jöhstädter Ortsteil Schmalzgrube ist im Jöhstädter Schwarzwasser, einem Nebenfluss der Preßnitz, noch ein altes Fabrikwehr. Die Anlage ist in die Jahre gekommen. Ursprünglich wurde an dem Wehr der Fluss aufgestaut und kontrolliert in den Obergraben einer Wasserkraftanlage abgeleitet. Die Nutzung wurde jedoch schon vor vielen Jahrzehnten eingestellt. Die noch vorhandenen, aber nicht mehr genutzten Ufermauern auf beiden Seiten des Gewässers sind stark sanierungsbedürftig.

Nun soll die Anlage weg. Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilt, ist ein vollständiger Rückbau einschließlich beider Wehrschwellen vorgesehen. Nur ein etwa ein Meter breites Reststück am linken Ufer soll erhalten bleiben.

"Auch der Einlauf in den Obergraben wird verschlossen und zurückgebaut. Die Ufermauern auf beiden Seiten werden weitgehend entfernt und durch naturnahe Böschungen ersetzt", so ein Sprecher der Landesdirektion.