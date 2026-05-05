Landesgartenschau 2027 in Aue nimmt erste Formen an

Aue-Bad Schlema - Die Landesgartenschau 2027 (LAGA) nimmt Formen an und zeigt schon dieses Jahr die ersten Blüten. Auch der frühe Kauf von Dauerkarten lohnt sich.

Rund um die Teiche im Kurpark wurden neue Wege angelegt. © Uwe Meinhold

Für die Ausstellung wird der rund 21 Hektar große Kurpark in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) neu gestaltet, außerdem ein kleineres Areal am ehemaligen Bahnhof, der zur Blumenhalle ausgebaut wird.

"Beide Teile werden mit einer rund zwei Kilometer langen grünen Spur verbunden – an dem Fuß- und Radweg treffen Besucher auf unterschiedliche klimaresistente Baumarten und die erzgebirgische Kräutertradition", sagt LAGA-Geschäftsführer Bernd Birkigt (60).

"Im Eingangsbereich wird es einen alpinen Garten geben. Wer Anregungen für seinen privaten Garten sucht, findet sie in zehn verschiedenen je 100 Quadratmeter großen Mustergärten, die unterschiedlich gestaltet werden."