Landesgartenschau 2027 in Aue nimmt erste Formen an
Aue-Bad Schlema - Die Landesgartenschau 2027 (LAGA) nimmt Formen an und zeigt schon dieses Jahr die ersten Blüten. Auch der frühe Kauf von Dauerkarten lohnt sich.
Für die Ausstellung wird der rund 21 Hektar große Kurpark in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) neu gestaltet, außerdem ein kleineres Areal am ehemaligen Bahnhof, der zur Blumenhalle ausgebaut wird.
"Beide Teile werden mit einer rund zwei Kilometer langen grünen Spur verbunden – an dem Fuß- und Radweg treffen Besucher auf unterschiedliche klimaresistente Baumarten und die erzgebirgische Kräutertradition", sagt LAGA-Geschäftsführer Bernd Birkigt (60).
"Im Eingangsbereich wird es einen alpinen Garten geben. Wer Anregungen für seinen privaten Garten sucht, findet sie in zehn verschiedenen je 100 Quadratmeter großen Mustergärten, die unterschiedlich gestaltet werden."
Schon jetzt entfalten sich die ersten Blüten
Größter Hingucker wird die sogenannte Buntpapierwiese. "Diese Fläche bildet die Umrisse der ehemaligen Buntpapierfabriken nach, die für den Uranbergbau abgerissen wurden. Dafür sollen sich viele verschiedene Blüten wie farbige Schnipsel aneinanderfügen."
In den vergangenen Wochen wurden auf dem Gelände bereits 65.000 Stauden gepflanzt, Wege angelegt und die Ufervegetation an den Teichen neu gestaltet. Dank einer Zwischenbegrünung der Flächen entfalten sich bereits dieses Jahr die ersten Blüten. "Schon jetzt können sich Besucher bei einem kleinen Rundgang anschauen, wie sich das Areal entwickelt", lockt Birkigt.
Auch der Kartenvorverkauf für die LAGA ist bereits gestartet: Bis Weihnachten gibt's Dauerkarten für nächstes Jahr für 80 Euro, danach kosten sie 125 Euro. Weitere Infos gibt's unter: landesgartenschau.eu.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)