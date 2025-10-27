Erzgebirgsklinikum feuert Chefarzt fristlos
Annaberg-Buchholz - Paukenschlag im Erzgebirgsklinikum! Die Geschäftsführung hat den langjährigen Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Dr. med. Andreas Gerlach, fristlos gekündigt.
"Dieser Schritt ist leider notwendig geworden, da massive Vorwürfe im Raum stehen und wir, um unsere Mitarbeitenden und Patientinnen zu schützen, umgehend handeln mussten", teilte Marcel Koch, Geschäftsführer des Klinikums, mit.
Dr. Gerlach sei direkt nach dem Aufkommen der Vorwürfe freigestellt worden und habe inzwischen eine fristlose Kündigung erhalten.
Außerdem hat die Geschäftsleitung des Klinikums Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
Was genau dem Mediziner vorgeworfen wird, ist bisher unklar.
Geschäftsleitung sucht schon personellen Ersatz
"Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, aus Gründen des Datenschutzes und wegen des nun laufenden Ermittlungsverfahrens können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht weiter äußern", so Koch.
Den Chefarztposten übernimmt kommissarisch Oberärztin Sybille Schmidt, die seit 2024 in der Klinik tätig ist. Das Erzgebirgsklinikum wies darauf hin, dass die Turbulenzen in der Chefetage für die Patientinnen und werdenden Mütter keinerlei Auswirkungen haben. Die medizinische Versorgung sei vollständig sichergestellt.
Indes ist die Geschäftsleitung schon auf der Suche nach personellem Ersatz. Damit die Arbeitslast in der Abteilung nicht zu groß werde, müsse man sich nun so schnell wie möglich wieder personell verstärken.
Marcel Koch: "Wir haben die Suche nach einer neuen chefärztlichen Leitung bereits gestartet und sind zuversichtlich, dass wir zeitnah eine Nachfolge für Dr. Gerlach vorstellen können."
Titelfoto: Uwe Meinhold