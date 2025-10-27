Erzgebirgsklinikum feuert Chefarzt fristlos

Annaberg-Buchholz - Paukenschlag im Erzgebirgsklinikum! Die Geschäftsführung hat den langjährigen Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Dr. med. Andreas Gerlach, fristlos gekündigt.

Das Erzgebirgsklinikum hat den Chefarzt der Gynäkologie fristlos entlassen. © Uwe Meinhold

"Dieser Schritt ist leider notwendig geworden, da massive Vorwürfe im Raum stehen und wir, um unsere Mitarbeitenden und Patientinnen zu schützen, umgehend handeln mussten", teilte Marcel Koch, Geschäftsführer des Klinikums, mit.

Dr. Gerlach sei direkt nach dem Aufkommen der Vorwürfe freigestellt worden und habe inzwischen eine fristlose Kündigung erhalten.

Außerdem hat die Geschäftsleitung des Klinikums Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Was genau dem Mediziner vorgeworfen wird, ist bisher unklar.