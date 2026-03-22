Neues Rutsch-Vergnügen in den Badegärten Eibenstock

Eibenstock - Becken für große und kleine Gäste, Wasserkanonen und interaktive Spiele: Bade- und Wellnessfreunde haben jetzt noch mehr Gelegenheit, sich im Erzgebirge auszuleben. Die Badegärten Eibenstock im Erzgebirge haben einen neuen Bereich eröffnet. Kostenpunkt: 20,9 Millionen Euro.

Badegärten-Chef Roberto Fricker (r.) und Mitarbeiter Rene Wisgick freuen sich über die gelungene Erweiterung. © Ralf Wendland

Nach knapp dreijähriger Bauzeit wurde am Freitag das Areal feierlich eröffnet: Der neue Bereich der Badegärten beinhaltet unter anderem ein 25-Meter-Becken.

Für die Kleinen gibt es ein Kleinkinderbecken mit Wasserrutsche. Darüber hinaus gibt es einen "Splashpark": Hier können Wasserratten sich per Rutsche sowie an Kletternetzen und in Spielhäusern austoben.

"Nach der intensiven Bauphase freuen wir uns sehr, nun endlich an den Start gehen zu können", so Badegärten-Chef Roberto Fricker (38).

Die Kosten für das Projekt sollten ursprünglich 15,5 Millionen Euro betragen. Durch immer teurere Baumaterialien kam man letztendlich auf Baukosten von 20,9 Millionen Euro.

Sechs Millionen Euro wurden durch Eigenkapital und Stadtmittel aufgebracht.