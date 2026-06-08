Aufatmen nach OB-Wahl in Aue: "Dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen"

Aue-Bad Schlema - Nach dem Wahlkrimi bei der Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirgskreis ) am Sonntag herrschte einen Tag später vor allem eines: Entspannung.

Marcus Hoffmann (41, CDU) trat am Wahlabend vor die Medien. Am Montag nahm er sich frei. © Ralph Kunz

Der Sieg der CDU gegen den Kandidaten der Freien Sachsen war hauchdünn. Deshalb sei die Situation vor dem zweiten Wahlgang "extrem angespannt" gewesen, sagte Matthias Stopp (45), der Manager von Wahlsieger Marcus Hoffmann (41), am Montag gegenüber TAG24.

Die Stadt-CDU ließ es sich denn auch nicht nehmen, den Wahlsieg am Abend noch lange zu feiern.

Marcus Hoffmann, der sich den Tag nach der Wahl vorsichtshalber freigenommen hatte, konnte nach dem vorläufigen Wahlergebnis 5007 Stimmen auf sich vereinigen. Sein Konkurrent Stefan Hartung (37) von den vom Verfassungsschutz rechtsextrem eingestuften Freien Sachsen kam auf 4499 Stimmen.

Das amtliche Endergebnis soll am Dienstag um 17 Uhr festgestellt werden. Hoffmann soll sein Amt am 1. August antreten.