07.06.2026 07:35 Oberbürgermeister-Wahl in Aue: Wer wird heute zum neuen Stadtchef gewählt?

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Stichwahl in Aue-Bad Schlema! Am Sonntag wählt die Stadt einen neuen Oberbürgermeister. TAG24 ist live dabei.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Rathaus-Showdown im Erzgebirge! Am Sonntag wählt Aue-Bad Schlema einen neuen Oberbürgermeister. Wer sitzt künftig im Auer Rathaus? Die Bürger können am Sonntag entscheiden. © Uwe Meinhold Nachdem im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit holen konnte, stehen bei der Stichwahl nur noch zwei Bewerber zur Auswahl: Stefan Hartung (37, "Freie Sachsen") und Marcus Hoffmann (41, CDU).



Beim ersten Urnengang lag Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" mit 29 Prozent vorn, CDU-Mann Marcus Hoffmann holte 23,6 Prozent der Stimmen. Marcus Hoffmann (41) tritt für die CDU an. © PR Stefan Hartung (37, "Freie Sachsen") holte im ersten Wahlgang die meisten Stimmen. © Maik Börner Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Die Stadt rechnet zwischen 19 und 19.30 Uhr mit einem vorläufigen Wahlergebnis. TAG24 ist live dabei und hält Euch auf dem Laufenden!

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, PR