Vor OB-Schicksalswahl in Aue: Zieht am Sonntag ein Neonazi ins Rathaus?

Aue-Bad Schlema - Am Sonntag wird aus einer OB-Wahl ein politischer Stresstest - nicht nur für Sachsen. In Aue ( Erzgebirge ) greift Stefan Hartung (37) von den rechtsextremen "Freien Sachsen" nach dem Rathaus. Im ersten Wahlgang lag er mit 29,0 Prozent vorn. Jetzt tritt er in der Stichwahl gegen Marcus Hoffmann (41, CDU) an, der 23,6 Prozent holte.

Duo im Rennen um den OB-Posten in Aue: Stefan Hartung (37, "Freie Sachsen") und Marcus Hoffmann (41, CDU). © Uwe Meinhold

Hartung selbst gab sich im Wahlkampf bürgernah, hart in der Sache und setzt vor allem auf die Themen Migration, Sicherheit, Bürgerbeteiligung und niedrigere Kita-Beiträge. Hoffmann hält mit Sicherheit, Familienpolitik und einem anderen Stadtbild dagegen.

Doch auf dem Postplatz, einem der wunden Punkte der Stadt, haben sich Frust, Müdigkeit und Sehnsucht nach Veränderung breitgemacht. Der Platz gilt seit Jahren als heißes Eisen: Gewalttaten, Drogenhandel, Verwahrlosung. Obwohl sich die Lage zuletzt beruhigt haben soll, bleibt das negative Image hängen.

Genau dort wird spürbar, warum Hartung trotz bundesweiter Schlagzeilen Chancen hat. Viele wollen reden, kaum einer will seinen Namen nennen. Aue steht im Fokus der Republik - aber vor Ort interessiert das längst nicht jeden.

Ein Geschäftsmann (65), der seit Jahrzehnten am Postplatz arbeitet, sagt: "Ich kenne Aue seit 43 Jahren. Inzwischen gibt es hier am Postplatz keine Gaststätte mehr, auf keiner der großen Straßen kann man mehr richtig fahren. Es gibt tausend Gründe dafür, dass sich hier etwas ändern muss. Die Partei, die seit 36 Jahren hier regiert, hat sicher keine Chance mehr verdient."