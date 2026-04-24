Sachsens Wirtschafts-Minister Panter: Wismut soll wieder aktives Bergbauunternehmen werden

Pöhla/Dresden - Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) hat angeregt, aus der bundeseigenen Wismut wieder ein aktives Bergbauunternehmen zu machen. "Wir haben in Deutschland kein Bergbauunternehmen mehr in der Größenordnung, welches in der Lage ist, größere Projekte allein zu stemmen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Wenn es nach Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) geht, soll die Wismut wieder ein aktives Bergbauunternehmen werden. © Thomas Türpe

Die Wismut mit Sitz in Chemnitz verfüge über entsprechende Kompetenz und Expertise. Daraus könne ein neues deutsches Bergbauunternehmen gegründet werden.

"Darüber sind wir mit der Wismut und dem Bund im Gespräch", erklärte der Minister.

Jüngst war bekannt geworden, dass die Saxony Minerals & Exploration AG (SME), die über Bergbaurechte im Erzgebirge verfügt, für 150 Millionen Euro an einen Finanzinvestor aus Singapur verkauft werden soll.

Laut SME-Vorstand Rolf Staudenmaier konnte das erforderliche Kapital für die Errichtung eines Bergwerks in Pöhla nicht auf anderem Weg aufgetrieben werden.