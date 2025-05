Sächsin näht Kuscheltiere noch selbst: Bei Bärenmutti Dorothea brummt das Geschäft

Bockau - Ein Teddybär ist wie ein kleiner Bruder. Man hat ihn sein ganzes Leben lang, vergisst ihn nie. Wer kein so kuscheliges Geschwisterchen hat, kann sich jetzt ein brummendes Brüderchen im Wunschformat bestellen. Doch nicht beim Klapperstorch, sondern bei Dorothea Siegel (72) aus Bockau im Erzgebirge .

Samt Dekor und Interieur: Für Präsentationen wie hier in Oederan werden die Inge-Meysel-Bärin (l.) und ihre Geschwister von der Bärenmutti zu kunstvollen Ensembles drapiert. © Maik Börner

Ihre Teddywerkstatt ist der Kreißsaal für die Geburt von befellten Wunschkindern. Die Teddys erschafft sie selbst mit Zwirn und Nadel, Fell und Holzwolle sowie viel Geschick. TAG24 stellt die 500-fache Bärenmutti, ihre brummelige Großfamilie und die einzigartige Bärenmanufaktur vor.

"Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her ..." Könnt Ihr das beliebte Kinderlied aus DDR-Zeiten noch singen? Dorothea Siegel straft den Text Lügen. Denn Teddys kommen nicht aus dem Spielzeuglande her, sondern aus ihrer Teddywerkstatt - und das in hundertfacher Ausfertigung!

Ihren ersten Teddy nähte Dorothea 1996 - eine späte Vergangenheitsbewältigung. "Als Kind hatte nur eine meiner drei Schwestern einen Teddy, doch ich wollte auch einen haben."

Die Lücke aus Kindertagen wollte sie als Erwachsene auffüllen. Als Spätberufene. Denn bis dahin sollte es erst noch einen beruflichen Werdegang als Maschinenbauzeichnerin im Blechmaschinenwerk VEB Blema Aue dauern, "obwohl ich lieber Dekorateurin geworden wäre".