Seit über 32 Jahren! Hobby-Bergmänner legen uralten Stollen wieder frei

Die Gleise barg der Verein mit behördlicher Genehmigung aus einem verschlossenen Stollen in Marienberg und bog die benötigten Kurven anfangs mit einem Wagenheber passend: "Wir haben eine einmalige Spurweite von 290 Millimetern", feixt der Vereins-Chef, der seit gut 20 Jahren für eine Bergsicherungs-Firma arbeitet.

Dazu drei Radstuben, von denen die mächtigste einst ein zwölf Meter großes Wasserrad beherbergte. "Allein daraus haben wir 900 Tonnen Material nach draußen befördert, was vier Jahre gedauert hat", so Meyer.

"Als die Grabung 1992 begann, dachten alle, dass ein paar Meter Schutt beräumt werden müssen und danach der Weg frei ist, um ein Besucherbergwerk einzurichten", erzählt Vereins-Chef Nico Meyer (47). "Wenn wir gewusst hätten, was uns erwartet, hätten wir vermutlich nie angefangen."

Wolfgang Sebald (89) ist der älteste Kumpel im Verein und arbeitet fast jede Woche im Stollen. © Maik Börner

Auch der ehemalige Maschinenbauingenieur Wolfgang Sebald (89) ist fast jede Woche dabei. "Ich habe das Interesse, brauche die Bewegung und Samstag passt mir ganz gut", meint er ganz trocken, während er in gelber Gummikluft eimerweise Gestein in einen Hunt zum Abtransport füllt.

Weiter vorn sprühen die Kumpel die nächste Schicht Geröll vor dem Abtragen mit Wasser ab. "Damit wir keine Funde zerstören."

Alte Holzröhren, Werkzeuge, Pulverkästchen, Kurbeln, Gefäßscherben - alles, was der Berg freigibt, wird geborgen und in den Gängen für Besucher ausgestellt, die zum Tag des offenen Denkmals und zum Tag des Geotops (beide im September) an Führungen teilnehmen können.

Alle Infos: altbergbauverein-zschopau.de