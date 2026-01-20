Selten, aber auch schwierig: Drillingsnachwuchs im Zoo der Minis

Aue - Der Zoo der Minis in Aue ( Erzgebirge ) freut sich gleich dreifach über Nachwuchs! Bereits zum vierten Mal kamen bei den Weißbüscheläffchen Drillinge zur Welt.

Affenweibchen Batida brachte zum vierten Mal Drillinge zur Welt. © Zoo der Minis

Bereits am 27. Dezember erblickten die drei Jungtiere das Licht der Welt.

Normalerweise bringt das Alphaweibchen einer Gruppe nach etwa 150 Tagen Zwillinge zur Welt.

Doch die Affendame Batida hat jetzt bereits zum vierten Mal Drillinge geboren.

"Das ist nicht nur sehr selten, sondern auch mit großen Schwierigkeiten verbunden", teilte der Zoo mit. Denn das Muttertier hat nur zwei Zitzen. So bekommen die Kleinen meist nicht genügend Milch.

Die anderen Weißbüscheläffchen unterstützen die frische Mutter zwar bei der Aufzucht, ernähren können sie die Kleinen jedoch nicht.