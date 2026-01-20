Selten, aber auch schwierig: Drillingsnachwuchs im Zoo der Minis
Aue - Der Zoo der Minis in Aue (Erzgebirge) freut sich gleich dreifach über Nachwuchs! Bereits zum vierten Mal kamen bei den Weißbüscheläffchen Drillinge zur Welt.
Bereits am 27. Dezember erblickten die drei Jungtiere das Licht der Welt.
Normalerweise bringt das Alphaweibchen einer Gruppe nach etwa 150 Tagen Zwillinge zur Welt.
Doch die Affendame Batida hat jetzt bereits zum vierten Mal Drillinge geboren.
"Das ist nicht nur sehr selten, sondern auch mit großen Schwierigkeiten verbunden", teilte der Zoo mit. Denn das Muttertier hat nur zwei Zitzen. So bekommen die Kleinen meist nicht genügend Milch.
Die anderen Weißbüscheläffchen unterstützen die frische Mutter zwar bei der Aufzucht, ernähren können sie die Kleinen jedoch nicht.
Alle drei Jungtiere wohlauf
Meistens gibt das schwächste Jungtier nach ein paar Tagen auf, da ihm die Kraft fehlt, sich an den Eltern oder an den älteren Geschwistern festzuhalten, und stirbt. Nach der ersten Drillingsgeburt 2022 versuchten die Tierpfleger, das schwächste Tier mit der Flasche aufzuziehen - leider ohne Erfolg.
Selbst bei Erfolg wäre eine anschließende Integration in die Gruppe schwer geworden. Deswegen setzten die Pfleger 2023 und 2024 auf die Intuition der Familie und die Jungtiere sind tatsächlich erfolgreich aufgezogen worden.
Auch in diesem Jahr scheint alles gutzugehen. Wenn auch etwas früh, fangen die Kleinen bereits an, feste Nahrung zu sich zu nehmen. "Das ist jedoch kein Problem", versicherte der beliebte Zoo.
Neugierig geworden? Die Kleinen sind zusammen mit ihrer Gruppe im Innenbereich des Geheges zu beobachten. Der Zoo hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
Titelfoto: Zoo der Minis