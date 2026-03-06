"Wir sind gefangen": Fotografin aus Sachsen sitzt auf Kreuzfahrtschiff in Abu Dhabi fest

Thalheim/Abu Dhabi - Der Traum vom Arbeiten in fernen Ländern nahm für Manuela Schneider (58) aus Thalheim ( Erzgebirge ) eine unerwartete Wendung: Seit Januar arbeitet sie als Bordfotografin auf einem Kreuzfahrtschiff - doch wegen des Ausbruchs des Iran-Kriegs saß sie dort plötzlich fest.

Manuela Schneider (58) aus Thalheim arbeite als Fotografin auf einem Kreuzfahrtschiff, das wegen des Iran-Kriegs in Abu Dhabi strandete. © Manuela Schneider

"Auf einmal steht die Welt still und wir sind gefangen", sagt Schneider. Am vergangenen Samstagvormittag war noch alles ganz normal. Die Gäste seien früh zu einem Ausflug aufgebrochen, während sie auf dem Schiff blieb und Bilder bearbeitete. "Mein Kollege kam zurück und erzählte, was passiert war. Alle weiteren Ausflüge mussten abgesagt werden, alle Gäste sollten auf dem Schiff bleiben."

Eigentlich war die Weiterfahrt aus dem Hafen Port Zayed in Abu Dhabi für 18 Uhr angesetzt. Daraus wurde nichts.

"Die Straße von Hormus, durch die wir sonst dreimal in der Woche gefahren sind, ist zu. Dort ist normalerweise so viel Verkehr, aber aktuell steht alles still."

Aus dem Hafen kommt Hilfe: Abwasser wird entsorgt, Frischwasser wird beschafft und Lebensmittel werden geliefert. "Auf dem Schiff herrscht aber keine Panik", beteuert Schneider.

Natürlich sei die Situation außergewöhnlich, aber es seien sämtliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden und es gehe allen gut.